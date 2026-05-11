Đường dây sản xuất thịt bò giả quy mô lớn tuồn hơn 65 tấn thịt bẩn bơm hóa chất cấm ra thị trường

Hai đối tượng Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Thắng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" sau khi cơ quan chức năng phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả và thịt bò có chứa chất cấm tại phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm về môi trường và an toàn thực phẩm, cùng với kế hoạch tháng cao điểm bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan ban ngành và các cơ quan thông tấn báo chí, tiến hành rà soát địa bàn và phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm do Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1987, ngụ phường Bình Trị Đông) cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Thái đã thu mua thịt đùi heo nái với giá 110.000 đồng mỗi kilogram đưa về nhà tại phường Bình Trị Đông. Tại đây, Thái cắt thịt thành từng miếng nhỏ khoảng 200 gram rồi ngâm trong nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite nhằm giảm mùi thịt heo và thay đổi trạng thái tự nhiên của thịt. Sau đó, số thịt này được đưa vào máy cắt thành các lát mỏng và tiếp tục ngâm với huyết heo để làm giả thành thịt bò trước khi đưa ra tiêu thụ với giá 150.000 đồng mỗi kilogram.

Cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả và thịt bò có chứa chất cấm tại phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất thịt bò giả từ thịt heo, đối tượng Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, sau đó ngâm với nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite để thịt bò tươi hơn và bảo quản được lâu hơn, rồi bán ra thị trường với giá 180.000 đồng mỗi kilogram.

Với thủ đoạn tinh vi trên, mỗi ngày Thái đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 140 kilogram thịt bò giả (được làm từ thịt heo nái) và 120 kilogram thịt bò đông lạnh có ngâm hóa chất cấm. Toàn bộ số thịt này được Thái trực tiếp đem bán tại khu vực chợ Cầu (phường Đông Hưng Thuận) và chợ Tân Trụ (phường Tân Sơn), Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 2/2026, Thái đã thuê thêm Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1990, ngụ phường Trung Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh) tham gia vào quy trình sản xuất và buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm nêu trên.

Tại cơ quan điều tra, cả Thái và Thắng đều thừa nhận hành vi sản xuất thịt bò giả và biết rõ Sodium Metabisulphite là hóa chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm, nhưng vì lợi nhuận cao nên vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Thái khai nhận, từ năm 2024 đến nay, đã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng hơn 15 tấn thịt bò giả và khoảng hơn 50 tấn thịt bò đông lạnh có ngâm hóa chất, thu về số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Sodium Metabisulfite là phụ gia thực phẩm thường dùng làm chất bảo quản và chống oxy hóa, tuy nhiên không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến các sản phẩm từ thịt heo (thịt lợn) và thịt bò.

Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 08/05/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Thắng về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng đối với hành vi sản xuất, buôn bán thịt bò giả, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp tay để xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật.

