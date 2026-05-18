Đồng Tháp: Tạo sinh kế giúp hộ khó khăn thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Nhằm hướng đến mục tiêu phấn đấu đến năm 2029 không còn hộ nghèo, tỉnh Đồng Tháp triển khai nhiều giải pháp giúp hộ khó khăn thoát nghèo, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

"Trao cần câu thay vì cho con cá”

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện nay còn 6.698 hộ, chiếm 0,7%. Để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, Đồng Tháp tập trung triển khai 5 nhóm giải pháp đột phá gồm rà soát và tổ chức sinh kế theo nhóm hộ; phát triển mô hình sinh kế gắn với thị trường; phát huy vai trò của hợp tác xã và liên kết chuỗi giá trị; huy động hiệu quả các nguồn lực; tăng cường theo dõi, đánh giá hiệu quả các mô hình giảm nghèo.

Xã Mỹ Tịnh An hiện còn 89 hộ nghèo (chiếm 1,04%). Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 xóa hoàn toàn hộ nghèo trên địa bàn.

Ông Hồ Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Tịnh An cho biết để đạt mục tiêu này, xã tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đồng thời lồng ghép với các chương trình khác nhằm mở rộng nguồn lực, trong đó, tiếp tục nhân rộng hai mô hình chủ lực là nuôi bò sinh sản và đan nón bàng, qua đó, tạo thêm thu nhập, cải thiện đời sống và hướng đến thoát nghèo bền vững.

Hợp tác xã Mỹ Lợi tham gia Dự án Hợp tác xã liên kết hộ nông dân phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho phụ nữ nghèo ở xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Nhờ chủ trương đa dạng hóa mô hình sinh kế, lồng ghép hiệu quả nhiều nguồn lực hỗ trợ, giúp người dân tự chủ hơn trong phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Trần Phú Hải ở xã Mỹ Tịnh An là hộ nghèo, bản thân lại bị câm điếc bẩm sinh nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Đầu năm 2024, ông được hỗ trợ hơn 29 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Khoản vốn này trở thành “điểm tựa” để ông đầu tư nuôi bò sinh sản, giúp cuộc sống bớt chật vật hơn.

Gia đình bà Châu Thị Nga ở xã Mỹ Tịnh An tham gia tổ đan nón bàng do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức hơn 10 năm qua. Bà Nga chia sẻ nhờ tổ đan nón bàng của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, bà vừa có thu nhập hàng ngày, vừa có thời gian chăm sóc gia đình.

Hiện xã Mỹ Tịnh An có 2 tổ đan nón bàng tại ấp Trung Hòa và Hòa Ninh, riêng tổ đan nón ấp Hòa Ninh có 20 thành viên, thu nhập bình quân 5-7 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, việc triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Từ nguồn vốn hỗ trợ của chính sách tín dụng, nhiều mô hình, dự án làm ăn hiệu quả: Mô hình đan lát ở xã Châu Thành; dệt chiếu ở xã Long Định, cải tạo vườn cây ăn trái ở xã Vĩnh Kim; nuôi gà, chim cút, cá ở xã Lương Hòa Lạc.

Một số hộ đã thoát nghèo từ nguồn vốn hỗ trợ từ chính sách tín dụng như, hộ bà Phan Thị Mai ở phường Trung An trước đây là hộ nghèo, kinh tế gia đình khó khăn.

Từ nguồn vốn vay 100 triệu đồng để trồng khóm (dứa) và thuê đất trồng sen, gia đình bà hiện đã có thu nhập ổn định, thoát nghèo. Hộ ông Châu Văn Sáu ở xã Thạnh Phú vay chương trình hộ mới thoát nghèo với số tiền 100 triệu đồng để nuôi bò và dê sinh sản, hiện gia đình ông đã có thu nhập ổn định và thoát nghèo bền vững.

Tạo sinh kế, việc làm và thu nhập bền vững

Nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra mục tiêu năm 2026, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030 giảm còn 0,56% (giảm 0,14% so với năm 2025).

Lao động nữ tham gia thu hoạch rau tại Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Hòa Thạnh, cho thu nhập từ 200-300 đồng/ngày. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Giai đoạn 2026-2030, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030; hỗ trợ xây dựng và triển khai các mô hình, dự án giảm nghèo gắn với phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh theo nhu cầu thực tế của địa phương nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thích ứng biến đổi khí hậu và dịch bệnh.

Tỉnh phấn đấu có ít nhất 80% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có khả năng lao động và có nhu cầu được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và các ngành nghề phù hợp nhằm đổi mới phương thức, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập.

Lộ trình giảm nghèo đến năm 2030, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân khoảng 0,18%/năm, bảo đảm hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2029 và duy trì kết quả đến năm 2030.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, để triển khai Kế hoạch đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện giảm nghèo bền vững.

Tỉnh huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm, sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp trên địa bàn tỉnh trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2026-2030, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả từ cấp tỉnh đến cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, ngành trong thực hiện giảm nghèo bền vững.

Đồng Tháp tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo theo ba nhóm đối tượng: Nhóm hộ nghèo thiếu sinh kế và việc làm: hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề và tạo việc làm; Nhóm hộ nghèo thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản: hỗ trợ tiếp cận giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin; Nhóm hộ nghèo không còn khả năng lao động: thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và hỗ trợ an sinh lâu dài.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều, liên ngành, tập trung phát triển sinh kế, nâng cao năng lực tự chủ, tự vươn lên của người nghèo; bảo đảm kết quả giảm nghèo thực chất, không để tái nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và phát triển toàn diện khu vực nông thôn.

Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp trên địa bàn tỉnh tập trung tổ chức các mô hình sinh kế theo chuỗi giá trị, gắn với hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp tiêu thụ; khuyến khích hộ nghèo tham gia sản xuất theo nhóm hộ để tạo quy mô, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đồng thời, kết hợp đồng bộ giữa hỗ trợ sinh kế, tín dụng ưu đãi, đào tạo kỹ năng và hướng dẫn sản xuất, qua đó, từng bước giúp hộ nghèo tăng thu nhập và thoát nghèo bền vững./.

