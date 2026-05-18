Thành Phố Hồ Chí Minh: Đề xuất thí điểm phần mềm quản lý lòng đường, vỉa hè

Ngày 18/5, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương thí điểm phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn Thành phố. Thời gian thí điểm dự kiến trong 18 tháng.

Theo đề xuất của Công ty Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Tập đoàn VNPT), phần mềm "Quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè" sẽ tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp phép trực tuyến và kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng.

Phần mềm; đồng thời, hỗ trợ quản lý, phê duyệt, lưu trữ hồ sơ điện tử; công tác cấp phép trên nền bản đồ số của Thành phố Hồ Chí Minh; công tác thu phí, lệ phí; báo cáo, thống kê và hỗ trợ điều hành.

Thời gian thực hiện thí điểm là 18 tháng kể từ khi được chấp thuận chủ trương. Sau giai đoạn này, các đơn vị sẽ đánh giá hiệu quả để đề xuất phương án triển khai trong giai đoạn tiếp theo. Kinh phí thực hiện do VNPT tự thu xếp và không yêu cầu hoàn trả trong mọi trường hợp.

Theo kế hoạch, trong quý 2 năm 2026, Thành phố sẽ tổ chức tập huấn, đào tạo cho cán bộ, người lao động tại Sở Xây dựng cùng Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau hợp nhất, nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè phục vụ kinh doanh, sản xuất tăng mạnh. Số lượng hồ sơ đề nghị cấp phép tăng hơn 200% so với trước đây, đặc biệt tại các khu vực phát triển du lịch, dịch vụ như các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng (thuộc thành phố Vũng Tàu trước đây).

Ngoài nhu cầu kinh doanh, Thành phố cũng ghi nhận nhu cầu lớn về phát triển trạm sạc, tủ đổi pin cho các phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Dự kiến đến cuối năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hơn 20.000 trạm sạc, tủ đổi pin, phần lớn được bố trí trên vỉa hè và trụ chiếu sáng.

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua, công tác quản lý gặp nhiều khó khăn do chưa có công cụ theo dõi tức thời, đầy đủ tình hình cấp phép trên toàn địa bàn; thiếu bản đồ số tập trung thể hiện ranh giới các vị trí đã cấp phép và chưa tích hợp với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Công tác đối soát việc thu, nộp phí hiện vẫn thực hiện thủ công, có độ trễ, gây khó khăn trong việc phát hiện các trường hợp đã được cấp phép nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Việc thiếu nền tảng dữ liệu chung cũng khiến lực lượng kiểm tra khó xác minh thông tin cấp phép ngay tại hiện trường, ảnh hưởng công tác xử lý vi phạm.

Trong khi đó, người dân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi xin phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè do thông tin pháp lý còn phân tán, khó xác định cơ quan có thẩm quyền, thiếu công cụ tra cứu vị trí được phép sử dụng và quy trình thanh toán chưa thuận tiện. Thủ tục phức tạp, kéo dài khiến nhiều hộ kinh doanh nhỏ sử dụng không phép, gây mất trật tự đô thị và thất thu ngân sách./.

Phường đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh quản lý vỉa hè bằng phần mềm Phần mềm được thiết kế để số hóa toàn bộ quy trình, phù hợp với thực tiễn; có thể tự động hóa đến 90% khối lượng công việc xử lý, từ tiếp nhận, tính toán diện tích, mức phí cho đến dự thảo văn bản.

​