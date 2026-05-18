Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du tổ chức kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 18/5, tại thủ đô Vientiane, Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và Lễ trao học bổng của Công ty Star Telecom (Unitel) dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập và đạt thành tích xuất sắc.

Đây là hoạt động chính trị, văn hóa quy mô và có ý nghĩa sâu sắc, nhằm giáo dục thế hệ trẻ hai nước về cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, đồng thời góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Tham dự buổi lễ, về phía các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và đại diện các cơ quan xung quanh Đại sứ quán.

Về phía cộng đồng và các đơn vị đồng hành có lãnh đạo Tổng hội người Việt Nam tại Lào; lãnh đạo Thành hội người Việt Nam thủ đô Vientiane; Giám đốc Công ty Unitel.

Về phía nhà trường có cô Sivanheung Phengkhammay (Nguyễn Thị Thanh Hương), Hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và đông đảo học sinh các cấp từ khối nhà trẻ, mầm non đến trung học phổ thông.

Các đại biểu và học sinh vẫy cờ thể hiện tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, cô Sivanheung Phengkhammay, Hiệu trưởng Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du đã xúc động ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, cũng như đối với phong trào cách mạng thế giới, vì hòa bình và tiến bộ xã hội.

Diễn văn nhấn mạnh, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam, luôn là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đối với thầy và trò trường Nguyễn Du, việc học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác luôn gắn liền với nhiệm vụ chính trị của nhà trường là phát huy truyền thống “Dạy tốt-Học tốt,” phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học, giữ gìn ngọn lửa tri thức và thắp sáng tình yêu tiếng Việt trên “đất nước Triệu Voi” anh em.

Hiệu trưởng nhà trường cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Nhà nước Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan ban ngành, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp.

Đặc biệt là sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực của Công ty Star Telecom (Unitel) dành cho nhà trường trong suốt nhiều năm qua.

Thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, cô Sivanheung Phengkhammay khẳng định quyết tâm xây dựng trường Nguyễn Du luôn là địa chỉ giáo dục tin cậy, thực hiện đúng đường lối chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước, xứng đáng là ngôi trường biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Thay mặt thế hệ trẻ đang học tập dưới mái trường Nguyễn Du, em Trần Thị Hiểu Anh, học sinh lớp 12A, đã phát biểu bày tỏ niềm vinh dự, lòng kính yêu và biết ơn sâu sắc đối với công lao trời biển của Bác Hồ.

Em Trần Thị Hiểu Anh chia sẻ hằng năm, mỗi dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác, học sinh toàn trường luôn tích cực thi đua học tập, giành nhiều bông hoa điểm 10 và tham gia sôi nổi vào các hoạt động ngoại khóa ý nghĩa.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Thay mặt học sinh toàn trường, em hứa sẽ luôn ghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tiến hành trao 50 suất học bổng do Công ty Unitel tài trợ cho các em học sinh từ khối nhà trẻ, mẫu giáo đến trung học phổ thông.

Đây là những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã luôn nỗ lực chăm ngoan, đạt thành tích tốt trong học tập và tích cực tham gia các phong trào ngoại khóa của nhà trường.

Mỗi suất học bổng trị giá 500.000 kip (hơn 22 USD) là nguồn động viên vật chất và tinh thần ý nghĩa, giúp các em có thêm động lực vượt qua khó khăn để tiếp tục học tập tốt.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Ban Lãnh đạo Công ty Unitel và Ban Giám hiệu nhà trường đã trực tiếp lên sân khấu trao tận tay các phần quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh.

Ngay sau lễ trao học bổng, các đại biểu và học sinh đã cùng theo dõi bộ phim tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng giản dị nhưng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN ngay sau khi kết thúc buổi lễ, cô Sivanheung Phengkhammay nhấn mạnh định hướng giáo dục của nhà trường, theo đó, nhà trường muốn giáo dục cho các em học sinh trong trường biết đến những vị lãnh tụ đã đặt nền móng cho mối quan hệ giữa hai nước Lào-Việt Nam.

Khi các em hiểu nhiều về văn hóa Việt Nam, từ đó các em sẽ xác định được mục tiêu và trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ giữa hai nước Lào-Việt Nam ngày càng tươi đẹp và bền vững hơn nữa.

Hiệu trưởng trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du và Giám đốc Công ty Unite trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Buổi lễ kỷ niệm cũng ghi nhận những cảm xúc chân thành, mộc mạc từ các em học sinh mang quốc tịch Lào đang theo học dưới mái trường song ngữ này.

Em Phoisailung Thammavong, học sinh lớp 5, hào hứng bày tỏ niềm vui và tự hào khi được tham gia chương trình kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ, đồng thời mong nhà trường sẽ tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như thế này để học sinh được hiểu thêm về lịch sử và văn hóa của cả hai đất nước Lào và Việt Nam.

Cùng chung niềm xúc động, em Thipphaphorn Keophonxay, học sinh lớp 5 trường Nguyễn Du, chia sẻ về ước mơ và quyết tâm học tập thật chăm chỉ, rèn luyện thật tốt dưới mái trường song ngữ Nguyễn Du để sau này có thể trở thành cầu nối, giúp các bạn trẻ hai nước Lào-Việt ngày càng thân thiết và hiểu nhau nhiều hơn nữa.”

Lễ míttinh kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp trao học bổng của Công ty Unitel tại trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Buổi lễ khép lại trong không khí trang trọng và xúc động khi toàn thể hội trường cùng đứng dậy vỗ tay, hòa giọng trong ca khúc bất hủ “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” và chụp ảnh lưu niệm tập thể.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm chính trị-lịch sử trực quan và mang đậm tính nhân văn này không chỉ giúp gìn giữ ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam trong cộng đồng kiều bào, mà còn đóng góp thiết thực vào việc giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hai nước trong việc tiếp tục kế thừa, gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

