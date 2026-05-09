Dấu ấn văn hóa Việt Nam trong không gian kết nối quốc tế tại Seoul

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tham gia Lễ hội Mùa xuân Seoul 2026 (Seoul Friendship Festival 2026) với gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực và du lịch Việt Nam, thu hút đông đảo người dân Hàn Quốc, bạn bè quốc tế cùng cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đến tham quan, trải nghiệm.



Lễ hội diễn ra trong hai ngày 9-10/5 tại khu trung tâm văn hóa thương mại Dongdaemun Design Plaza (DDP), với sự tham gia của đại sứ quán và trung tâm văn hóa đến từ 73 quốc gia.

Đây là sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế lớn nhất được tổ chức thường niên tại Seoul từ năm 1996 nhân Ngày Công dân Seoul.



Theo chính quyền thành phố Seoul, năm nay đánh dấu tròn 30 năm lễ hội được tổ chức với chủ đề “30 năm cùng thế giới, kết nối các nền văn hóa.”

Sự kiện quy tụ hàng chục gian hàng văn hóa, ẩm thực quốc tế cùng nhiều hoạt động trải nghiệm như trình diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, trải nghiệm trang phục truyền thống, trò chơi dân gian và các chương trình dành cho gia đình, trẻ em.

Gian hàng Việt Nam nổi bật với không gian mang đậm bản sắc dân tộc, trưng bày các sản phẩm thủ công truyền thống, hình ảnh danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa cùng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Các hoạt động giới thiệu văn hóa, quảng bá du lịch và giao lưu trải nghiệm thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.



Đặc biệt, khu vực ẩm thực Việt Nam với các món ăn truyền thống như bún chả, bánh mỳ và càphê sữa đá đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với khách quốc tế và người dân Hàn Quốc.

Nhiều du khách bày tỏ sự yêu thích đối với ẩm thực Việt Nam và mong muốn có cơ hội tới thăm trong thời gian tới.



Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhấn mạnh việc tham gia Lễ hội Mùa xuân Seoul 2026 là dịp ý nghĩa để tăng cường giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Theo Đại sứ, gian hàng Việt Nam không chỉ góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và ẩm thực mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam, qua đó củng cố nền tảng xã hội và tình cảm hữu nghị cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu rộng và thực chất.



Phó Thị trưởng phụ trách các vấn đề chính trị của thành phố Seoul, ông Park Chang Goo cho biết sau 30 năm hình thành và phát triển, lễ hội đã trở thành không gian giao lưu tiêu biểu kết nối Seoul với cộng đồng quốc tế, góp phần thúc đẩy sự thấu hiểu và đoàn kết giữa các nền văn hóa.



Trong khi đó, Đại sứ Brunei tại Hàn Quốc Nuriyah Pengeran Haji Yusov, đại diện đoàn ngoại giao tham dự sự kiện, đánh giá Seoul Friendship Festival tiếp tục đóng vai trò là diễn đàn quan trọng thúc đẩy tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau và giao lưu văn hóa giữa Seoul với cộng đồng quốc tế.



Bên cạnh hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam, dự án Phố Việt (VietTown) cũng thu hút sự quan tâm của khách tham quan với mô hình quảng bá hàng hóa và văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc.

Theo bà Phạm Thị Mai Thương, Giám đốc điều hành dự án VietTown, mô hình này hướng tới xây dựng hệ sinh thái chuyên nghiệp giúp hàng Việt Nam tăng hiện diện bền vững tại thị trường Hàn Quốc thông qua kết hợp quảng bá sản phẩm với trải nghiệm văn hóa Việt Nam.



Sự hiện diện của gian hàng Việt Nam tại lễ hội tiếp tục thể hiện vai trò tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc trong việc gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời góp phần tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị và kết nối giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Hàn Quốc./.

