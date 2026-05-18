Quảng Trị: Kịp thời cứu sống cháu bé bị đuối nước khi tắm biển

Thông tin từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Roòn, Đồn Biên phòng Roòn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, chiều 18/5, đơn vị cùng người dân địa phương và lực lượng chức năng đã kịp thời cứu sống một cháu bé bị đuối nước khi tắm biển.

Cụ thể, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 18/5, trong lúc tắm biển tại khu vực bãi biển đối diện thôn Yên Hải, xã Hòa Trạch (tỉnh Quảng Trị), cháu P.N.B.K (sinh năm 2018, là con của anh Phạm Văn Sơn và chị Nguyễn Thị Thảo, trú tại thôn Yên Hải, xã Hòa Trạch) không may bị sóng cuốn ra xa bờ khoảng 150m và dẫn đến đuối nước.

Khi phát hiện sự việc, anh Ngô Thanh Hồng (sinh năm 1977), trú tại thôn Đông Tĩnh, xã Hòa Trạch đã nhanh chóng lao ra biển ứng cứu, đưa cháu bé vào bờ an toàn.

Trạm Kiểm soát Biên phòng Ròon kịp thời phối hợp với Trạm Y tế xã Hòa Trạch, lực lượng Công an và chính quyền địa phương khẩn trương sơ cứu cho nạn nhân.

Thời điểm được đưa vào bờ, cháu K trong tình trạng sức khỏe rất yếu. Nhờ được cấp cứu kịp thời, cháu P.N.B.K dần hồi tỉnh, sức khỏe tạm thời ổn định.

Gia đình đã đưa cháu K đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình để tiếp tục điều trị.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh tỉnh về nguy cơ tai nạn đuối nước, nhất là với trẻ em khi tắm tại các khu vực biển, sông, suối... trong mùa hè. Thời tiết nắng nóng, nhu cầu tắm biển tăng cao, trong khi trẻ nhỏ còn thiếu kỹ năng xử lý tình huống dưới nước.

Vì vậy, bên cạnh sự quan sát, giám sát thường xuyên của người lớn, phụ huynh, việc trang bị kỹ năng an toàn dưới nước, kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức phòng tránh đuối nước cho trẻ em là rất cần thiết nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra./.

