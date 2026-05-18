5 thiếu nhi bị đuối nước khi tắm sông Lô

Chiều 18/5, một nhóm học sinh cấp 2, trú tại Tứ Yên, xã Sông Lô đã ra khu vực sông Lô gần khu vực đình Yên Lập để tắm, không may bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Nguyễn Thảo
Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)
Chiều 18/5, ông Phùng Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Sông Lô cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 5 thiếu nhi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, một nhóm thiếu nhi (học sinh cấp 2), trú tại Tứ Yên, xã Sông Lô đã ra khu vực sông Lô gần khu vực đình Yên Lập để tắm, không may bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương, lực lượng công an, cứu hộ cùng người dân đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
