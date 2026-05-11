Đồng Nai: Tuyên án vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng

Sau 7 ngày xét xử, chiều 11/5, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai đã tuyên án sơ thẩm đối với 55 bị cáo trong vụ buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam. Các bị cáo bị tuyên phạt từ 1 năm tù đến 4 năm 8 tháng tù cùng về tội “Buôn lậu.”

Theo đó, Tòa tuyên phạt bị cáo Chu Tường Vy (quản lý công ty Phú T. Thành phố Hồ Chí Minh) 4 năm 8 tháng tù. Bị cáo Vy đã mua hơn 4,3 triệu lít xăng lậu với số tiền hơn 60 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 7 tỷ đồng.

Bị cáo Hồ Phước Hậu, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Hương Hà P. bị tuyên phạt 3 năm tù.

53 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 đến 3 năm tù, đồng thời phạt bổ sung từ 30 đến 100 triệu đồng mỗi bị cáo. Một số bị cáo được trả tự do tại tòa do tòa tuyên phạt tù bằng thời hạn tạm giam.

Đây là những bị cáo liên quan đến giai đoạn 2 của vụ án đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.

Trong giai đoạn 2 của vụ án, nhiều bị cáo là thuyền viên được xác định có dấu hiệu giúp sức vận chuyển xăng lậu trên 4 tàu.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm của Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn sử dụng tàu Pacific Ocean (3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) thực hiện 48 chuyến vận chuyển xăng lậu, tổng cộng hơn 198 triệu lít, trị giá hơn 2.596 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đã tịch thu sung công quỹ 17 phương tiện tàu thủy, 22 xe bồn, hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Quá trình điều điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án.

Trước đó, kết thúc giai đoạn 1 của chuyên án, có 74 bị cáo đã bị xét xử, kết án về tội "Buôn lậu" và 1 bị cáo về tội "Nhận hối lộ." Trong đó, Đào Ngọc Viễn bị tuyên 15 năm tù, Phan Thanh Hữu 13 năm 6 tháng tù cùng về tội "Buôn lậu."

Đây là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, được dư luận quan tâm./.

