Thanh Hóa: Khởi tố ba đối tượng mua bán lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng (sinh năm 1990, trú xã Thọ Bình); Lê Văn Lam (sinh năm 1993, trú xã Thọ Phú) và Lê Văn Hợi (sinh năm 1983, trú xã Thọ Xuân) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó ngày 29/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) nhận được tin báo của người dân về một cơ sở giết mổ trên địa bàn xã Thọ Phú mua, nhốt lợn bệnh để giết mổ bán ra thị trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Thọ Phú và lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh.

Qua kiểm tra xác định, số lợn bệnh tại đây được chủ cơ sở mua của Lê Văn Lam để chuẩn bị giết mổ.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định, Lê Văn Lam đã thu mua lợn bệnh từ Lê Mạnh Đáng rồi bán lại cho nhiều người trên địa bàn các xã Thọ Phú, An Nông, Hiền Kiệt để giết mổ, tiêu thụ. Các đối tượng đã mua bán 17 con lợn bị bệnh.

Quá trình điều tra xác định, gia đình Lê Văn Hợi nuôi 28 con lợn thịt và 4 con lợn nái sinh sản. Từ ngày 26/4/2026, đàn lợn của Hợi xuất hiện triệu chứng bỏ ăn, da đỏ, nhiều con có biểu hiện mắc dịch bệnh.

Dù biết đàn lợn bị bệnh, khó chữa trị và có nguy cơ lây lan nhưng Hợi không báo cơ quan chức năng mà tìm cách bán cho Lê Mạnh Đáng.

Biết rõ tình trạng lợn bệnh nhưng Đáng vẫn đồng ý mua toàn bộ 26 con lợn của Hợi với giá 27 triệu đồng để mang về bán cho các lò mổ kiếm lời.

Theo kết quả xét nghiệm của cơ quan chuyên môn, các mẫu bệnh phẩm thu từ số lợn nói trên đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Từ những chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Mạnh Đáng; khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Lam và Lê Văn Hợi.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án trên, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) khuyến cáo người chăn nuôi, cơ sở giết mổ, kinh doanh thực phẩm và người dân tuyệt đối không mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết hoặc sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch.

Khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện mắc bệnh, người dân cần kịp thời báo cơ quan thú y, chính quyền hoặc lực lượng Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý, tránh để dịch bệnh lây lan.

Các cơ sở giết mổ, kinh doanh thực phẩm cần chấp hành nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ nhập nguồn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được cơ quan chức năng kiểm dịch theo quy định.

Mọi hành vi thu mua, tiêu thụ động vật mắc bệnh, không bảo đảm an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

