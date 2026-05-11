Bắt giữ đối tượng dùng dao chém 4 người bị thương ở Hưng Yên

Sáng 11/5, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin về vụ việc một người đàn ông dùng dao tấn công khiến 4 người bị thương xảy ra ở Thư Vũ vào chiều 10/5.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 10/5, tại khu vực đường ngõ trước cửa nhà ông Bùi Trung Thiều (sinh năm 1962, trú tại thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên), đối tượng Bùi Trung Mạnh (sinh năm 1974, là anh họ và hàng xóm của ông Thiều) đã dùng dao chém gây thương tích 4 người.

Các nạn nhân bao gồm: anh Bùi Trung Thiệu (sinh năm 1993, con trai ông Thiều); bà Vũ Thị Huê (sinh năm 1958, hàng xóm của ông Thiều); chị Bùi Thị Thảo (sinh năm 1998, con gái ông Thiều) và cháu Phạm Thanh Phong (sinh năm 2023 là con chị Thảo), cùng trú tại xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình. Sau khi gây án, Bùi Trung Mạnh bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng, tài liệu; huy động tối đa lực lượng để khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.Qua xác minh ban đầu, Công an tỉnh xác định vụ việc xảy ra tại khu vực ngõ trước cửa nhà ông Thiều.

Tại đây, đối tượng Mạnh đã dùng dao bếp (dạng cán gỗ, mũi bằng) chém gây thương tích cho anh Thiệu. Lúc này, chị Thảo bế con là cháu Phong chạy ra thì cũng bị Mạnh tấn công. Trong cơn hoảng loạn, chị Thảo ôm con tháo chạy sang nhà bà Huê để lánh nạn, tuy nhiên, Mạnh vẫn hung hãn truy đuổi.

Ngay khi chị Thảo vừa trao con cho bà Huê, đối tượng đã lao tới chém trúng cháu Phong và chém vào tay bà Huê. Sau đó, Mạnh mang theo hung khí bỏ trốn.

Các nạn nhân gồm bà Huê, anh Thiệu, chị Thảo và cháu Phong đã được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Hiện anh Thiệu, chị Thảo và cháu Phong bị đa chấn thương, riêng bà Huê bị thương nhẹ ở tay. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được xác định do mâu thuẫn trước đó giữa Mạnh và ông Thiều.

Đến 21 giờ ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng Bùi Trung Mạnh khi đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 1km, tại khu vực khu dân cư thôn Thuận An, xã Thư Vũ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

