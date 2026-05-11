Hà Nội: 36 năm tù cho cặp vợ chồng lừa đảo làm giả sổ đỏ

Ngày 11/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Dương Đình Nam (sinh năm 1951) 19 năm tù và bị cáo Nguyễn Thị Phương Anh (sinh năm 1976) 17 năm tù.

Cả hai cùng ở tại xã Đông Anh, Hà Nội, bị xét xử về hai tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự) và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” (theo quy định tại Điều 341, khoản 3, điểm b - Bộ luật Hình sự).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Dương Đình Nam nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách thuê làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó, Nam bàn bạc với vợ là Nguyễn Thị Phương Anh sử dụng các giấy tờ giả này để thế chấp vay tiền của 4 bị hại, chiếm đoạt tổng cộng hơn 7 tỷ đồng. Số tiền có được, hai vợ chồng dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Đến nay, các bị cáo đã khắc phục hơn 4 tỷ đồng, số tiền còn lại khoảng 3 tỷ đồng chưa có khả năng thanh toán.

Cáo trạng xác định, căn nhà tại số 11/160 Ái Mộ, phường Long Biên, Hà Nội thuộc sở hữu của bà N.T.K.C. Do có mối quan hệ quen biết với Nam nên bà C. từng cho Nam xem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của căn nhà này.

Sau khi có thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên, tháng 8/2023, Nam thuê người làm giả sổ đỏ với thông tin trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của bà C.

Sau đó Nam bàn bạc với vợ đi vay tiền của ông N.Q.H và thế chấp bằng sổ đỏ giả nói trên. Vợ chồng bị cáo đến gặp, đặt vấn đề vay khoảng 2,5 tỷ đồng và đưa ông H đi xem bên ngoài căn nhà ở địa chỉ trên sổ đỏ giả.

Vợ chồng Nam hứa hẹn khi nào bán được căn nhà trên sẽ trả nợ ông H. Tin tưởng Nam, ông H đã đồng ý cho vay tiền với điều kiện Nam phải ủy quyền cho ông H quản lý, ký kết các hợp đồng, giao dịch liên quan đến căn nhà trên.

Sau khi nhận được tiền vay từ ông H, vợ chồng bị cáo dùng tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Do không có tiền để trả nợ ông H, vợ chồng Nam tiếp tục dùng sổ đỏ giả làm tài sản thế chấp để vay của bà N.T.C.T và bà L.T.M.H 6 tỷ đồng. Nam cũng dẫn hai người phụ nữ đi xem nhà và giới thiệu căn nhà thuộc sở hữu của vợ chồng bị cáo.

Sau đó, Nam cho biết căn nhà đang thế chấp cho ông H nên cần trả nợ để lấy lại sổ đỏ. Tin tưởng lời bị cáo, hai người phụ nữ đồng ý cho Nam vay 6 tỷ đồng, thế chấp bằng sổ đỏ.

Tiền cho vay được chia thành 3 đợt. Sau khi nhận được 4 tỷ đồng tiền vay đợt 1, Nam lấy 2 tỷ đồng trả nợ cho ông H để lấy lại sổ đỏ giả, rồi giao cho hai “chủ nợ” mới và ký hợp đồng ủy quyền để bên cho vay có quyền sử dụng, định đoạt ngôi nhà. Số tiền còn lại, vợ chồng Nam dùng trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Khi bà T. và bà H. kiểm tra, phát hiện số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Nam giao không tồn tại trên hệ thống tra cứu. Bị các bị hại chất vấn, vợ chồng Nam thừa nhận các giấy chứng nhận trên là giả và cam kết hoàn trả số tiền 4 tỷ đồng đã vay, nhưng sau đó không thực hiện.

Bằng thủ đoạn tương tự, vợ chồng Nam còn thuê làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với chính thửa đất của mình đã mang đi cầm cố.

Sau đó, hai bị cáo sử dụng giấy tờ giả này để thế chấp vay của anh P.M.K số tiền 500 triệu đồng. Số tiền vay được, vợ chồng bị cáo dùng một phần để trả nợ cho ông H., phần còn lại chi tiêu cá nhân./.

