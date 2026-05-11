Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để chồng chéo trong phối hợp công tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước khẩn trương hoàn thiện cơ chế phối hợp với các cơ quan liên quan, bảo đảm liên thông nhưng không chồng chéo, đúng thẩm quyền.

Sáng 11/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Sau khi nghe báo cáo tình hình cơ quan và các ý kiến phát biểu thẳng thắn, có trọng tâm, có đề xuất cụ thể, kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, Văn phòng Chủ tịch nước phải đánh giá đúng vai trò, đúng bản chất công việc, đổi mới chế độ báo cáo, nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ và chuẩn hóa các sản phẩm đầu ra; phân định rõ tính chất từng nhóm việc, công việc, để không đánh giá chung chung.

Văn phòng Chủ tịch nước khẩn trương hoàn thiện cơ chế phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư và các cơ quan khác có liên quan. Đây là nhiệm vụ then chốt khi khi mà Tổng Bí thư đồng thời đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước.

Công tác Đảng và công tác nhà nước có chức năng, thẩm quyền, quy trình, hình thức văn bản, trách nhiệm khác nhau, không chia cắt cơ học, tuyệt đối không được chồng chéo, liên thông nhưng không lẫn vai, thống nhất nhưng không làm thay, rõ đầu mối nhưng phải không tạo thêm tầng nấc, nhanh nhưng phải đúng thẩm quyền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, phải nâng tầm, nâng chất các nhiệm vụ về pháp lý tư pháp, quyền công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước của Văn phòng Chủ tịch nước.

Đây là nhóm việc thể hiện rất rõ vai trò pháp lý nhà nước, liên quan đến sinh mạng con người, chính sách nhân đạo và tính nghiêm minh của pháp luật, niềm tin của xã hội, vì thế phải có dữ liệu tốt, quy trình chặt, trách nhiệm, không được để những tác động từ bên ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải đảm bảo chuẩn mực, uy tín nhà nước, liêm chính trong công tác nhân sự nhà nước, nghi lễ đối ngoại, nguyên thủ và khen thưởng.

Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị dữ liệu, bảo mật và theo dõi kết quả, phải xây dựng đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, Hiến pháp và pháp luật về thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng ủy, Văn phòng Chủ tịch nước phát huy mạnh hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện đối với hoạt động của các cơ quan Đảng ủy, không chỉ lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, sinh hoạt chi bộ, kiểm tra, giám sát xây dựng, đoàn kết nội bộ mà phải trực tiếp nâng cao chất lượng tham mưu đổi mới phương thức làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ giữ vững kỷ luật, kỷ cương./.