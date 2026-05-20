Ngày Hiến mô, tạng Việt Nam 20/5: Cho đi là còn mãi

Chương trình Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng được tổ chức vào ngày 20/5/2026, gắn với sự kiện công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày hiến mô, tạng Việt Nam."

Dự kiến chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực hiến, ghép mô, tạng - một lĩnh vực y tế mang đậm tính nhân văn và nhân đạo sâu sắc.

Việc công bố và tổ chức Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng nhằm tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của cấc cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, toàn xã hội đối với công tác hiến, ghép mô, tạng; đồng thời là dịp để tri ân người hiến tạng và gia đình họ - những người đã trao "món quà sự sống" cho người khác./.