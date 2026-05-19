TP Hồ Chí Minh huy động cả hệ thống y tế tham gia khám sức khỏe định kỳ toàn dân

"Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh huy động toàn bộ hệ thống y tế cùng tham gia khám sức khỏe định kỳ toàn dân; bao gồm các bệnh viện công lập và ngoài công lập, phòng khám đa khoa, trung tâm y tế khu vực, trạm y tế phường, xã, đặc khu cùng các lực lượng y tế cộng đồng nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận lợi, đồng bộ và rộng khắp trên toàn địa bàn Thành phố.”

Đây là chia sẻ của Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/5 về một số giải pháp của ngành y tế Thành phố nhằm thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Theo ông Tăng Chí Thượng, Sở Y tế Thành phố đã yêu cầu các bệnh viện đa khoa trên địa bàn tổ chức lại khoa Khám bệnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến khám sức khoẻ định kỳ.

Các bệnh viện phải rà soát, sắp xếp lại quy trình tiếp nhận; bố trí khu vực khám sức khỏe và sàng lọc phù hợp; đồng thời chuẩn hóa quy trình phân luồng, khám sàng lọc, tư vấn và trả kết quả cho người dân.

Theo định hướng, tại các khoa khám bệnh sẽ hình thành các khu vực chuyên trách về khám sức khỏe và sàng lọc bệnh, góp phần phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính và các yếu tố nguy cơ ngay từ giai đoạn đầu.

Sở Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện chuyên khoa hỗ trợ nhân lực và chuyên môn cho trung tâm y tế, trạm y tế và các điểm khám lưu động. Về lâu dài, chương trình khám tầm soát sẽ đẩy mạnh các bệnh lý chuyên khoa như tim mạch, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa, nhi khoa, ung bướu, phục hồi chức năng… góp phần giảm tải cho các bệnh viện đa khoa, vừa tận dụng hiệu quả nguồn lực chuyên khoa sâu của hệ thống y tế Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ đẩy mạnh khám sức khỏe tại các trung tâm y tế, trạm y tế và các điểm khám trong cộng đồng; tổ chức các đội khám lưu động tại nhà máy, xí nghiệp; phối hợp khám sức khỏe tại trường học cho học sinh, sinh viên; đồng thời lồng ghép với các chương trình chăm sóc người cao tuổi, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi nhóm nguy cơ tại cộng đồng do các đội chăm sóc sức khỏe liên tục theo địa bàn dân cư đảm trách.

Hiện Sở Y tế Thành phố đang xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung cho tất cả các điểm khám sức khỏe, bảo đảm dữ liệu được cập nhật thống nhất và đúng quy định chuyên môn.

Kết quả khám sức khỏe được đồng bộ với Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VneID theo hướng dẫn của Bộ Y tế giúp người dân dễ dàng theo dõi, tra cứu và sử dụng thông tin sức khỏe khi cần thiết.

Để chương trình khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân đi vào thực chất và phát huy hiệu quả bền vững, ông Tăng Chí Thượng cho biết: Thành phố sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tăng cường truyền thông để người dân hiểu đúng về ý nghĩa của khám sức khỏe định kỳ.

Truyền thông hướng đến hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động trong từng gia đình, khu dân cư và nhóm lao động, và định kỳ đi khám sức khoẻ hoặc khám tầm soát bệnh.

Thành phố cũng sẽ nâng cao năng lực của cả hệ thống y tế trong lĩnh vực khám sức khoẻ, đặc biệt là y tế cơ sở. Các cơ sở y tế không chỉ thực hiện khám sức khỏe mà còn phải theo dõi sau khám, nhắc tái khám, kết nối điều trị và cập nhật dữ liệu sức khỏe liên tục.

Đây là bước chuyển quan trọng từ mô hình chủ yếu tiếp nhận người bệnh khi có triệu chứng sang mô hình quản lý sức khỏe chủ động, liên tục và dựa trên dữ liệu.

Lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, chính quyền các địa phương cần phối hợp với ngành y tế trong việc rà soát dân số, vận động người dân tham gia khám sức khỏe, hỗ trợ cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử và theo dõi nhóm nguy cơ tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sử dụng lao động cũng cần có trách nhiệm trong việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định của pháp luật. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe người lao động, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp, bệnh mạn tính và các yếu tố nguy cơ, góp phần duy trì nguồn nhân lực ổn định và nâng cao năng suất lao động.

“Với cách tiếp cận này, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu số lượt khám sức khỏe, mà quan trọng hơn là từng bước hình thành hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân dựa trên dữ liệu số, lấy y tế cơ sở làm nền tảng, đồng thời phát huy sự phối hợp đồng bộ giữa bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa và chính quyền địa phương trong chăm sóc sức khỏe người dân,” Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh./.

