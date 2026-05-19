136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Kiều bào tại Thái Lan đời đời nhớ ơn Bác

Sáng 19/5, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Làng hữu nghị Thái Lan-Việt Nam ở làng Na Chok, xã Nong Yat, huyện Muang, tỉnh Nakhon Phanom, Đông Bắc Thái Lan, chính quyền địa phương phối hợp với Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hội người Việt tỉnh Nakhon Phanom đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi lễ có sự tham gia của Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh, Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom Adisak Noisuwan, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội người Việt tỉnh Nakhon Phanom Nguyễn Đình Vị, đại diện chính quyền địa phương cùng đông đảo bà con kiều bào từ khắp mọi miền Thái Lan.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã thành kính dâng hoa kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người.

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh tư tưởng nhân văn, tinh thần khoan dung, khát vọng hòa bình và công lý của Người đã truyền cảm hứng cho nhiều phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì quyền con người và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Những năm tháng Bác Hồ hoạt động cách mạng tại Thái Lan đã trở thành ký ức lịch sử quý báu, được nhiều thế hệ kiều bào gìn giữ bằng tất cả sự kính trọng và tự hào.

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nakhon Phanom không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, mà còn là nơi kết nối cộng đồng và minh chứng sinh động của tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan.

Lễ kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay trùng với dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh trong suốt nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Thái Lan đã và đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng gắn bó chặt chẽ trên các lĩnh vực như chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân, bày tỏ tin tưởng rằng tình hữu nghị được vun đắp từ lịch sử, từ sự thấu hiểu và từ tình cảm chân thành sẽ tiếp tục là nền tảng để quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển sâu sắc hơn nữa trong tương lai, vì hòa bình, thịnh vượng bền vững của nhân dân hai nước.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Nakhon Phanom Adisak Noisuwan khẳng định Làng hữu nghị Thái Lan-Việt Nam cùng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là một điểm du lịch lịch sử và văn hóa quan trọng góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Thái Lan và Việt Nam.

Với cộng đồng kiều bào tại Thái Lan, lễ kỷ niệm ngày sinh của Bác tại Nakhon Phanom luôn có ý nghĩa thiêng liêng và đặc biệt bởi vùng đất này từng in dấu chân hoạt động cách mạng của Người trong những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước.

Thiếu nhi Việt kiều tại Thái Lan đọc 5 điều Bác Hồ dạy. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Hồng Mão, 76 tuổi, xúc động chia sẻ hằng năm, cứ đến ngày sinh của Bác, kiều bào nơi đây lại kết nối với nhau để tổ chức lễ kỷ niệm thật long trọng và luôn mong duy trì hoạt động này mãi mãi để hình ảnh của Bác ở trong tim tất cả mọi người Việt tại Thái Lan cũng như trên toàn thế giới.

Cùng đoàn bà con kiều bào từ tỉnh Mukdahan tới Nakhon Phanom để dự lễ kỷ niệm ngày sinh của Bác, ông Dương Văn Tăng cho biết: “Dù sống xa quê hương, đất nước, nhưng tâm tư, tình cảm, trái tim của tôi luôn luôn hướng về quê hương, đất nước, hướng về Bác Hồ kính yêu; và luôn luôn biết ơn Bác Hồ đã giành lại độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, cho thế hệ chúng tôi, cho kiều bào của chúng ta trên khắp thế giới. Hôm nay là một niềm vinh dự lớn lao, không gì có thể diễn tả hết được niềm tự hào và lòng biết ơn của chúng tôi hôm nay đối với Bác Hồ kính yêu.”

Trong khi đó, bà Bùi Thị Xuân, đến từ tỉnh Sakon Nakhon, chia sẻ: "Hôm nay tôi rất vinh dự, tự hào được đến đây dự kỷ niệm 136 năm ngày sinh Bác Hồ và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam. Chúng tôi đời đời ghi nhớ công ơn của Bác. Tôi có 7 người cháu, ngày ngày tôi vẫn dạy cho các cháu biết nói tiếng Việt, kể cho cháu nghe về công ơn của Bác Hồ vĩ đại, để con cháu ghi nhớ công ơn của Bác. Mọi thứ mà chúng ta có ngày nay đều là nhờ công ơn to lớn của Bác."

Lễ kỷ niệm ngày sinh của Bác tại Nakhon Phanom năm nay cũng bao gồm các hoạt động công đức, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, yêu thương cộng đồng, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Thái Lan và Việt Nam.

Không khí của buổi lễ thêm phần vui tươi ấm áp với lời ca điệu hát của các cháu thiếu nhi và bà con kiều bào mừng 136 năm Ngày sinh nhật Bác vô vàn kính yêu./.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cả một đời vì đất nước, vì nhân dân Tình yêu thương con người trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng, đạo đức và phong cách sống; là nguồn sức mạnh thôi thúc Chủ tịch Hồ Chí Minh cống hiến trọn đời cho đất nước và nhân dân.