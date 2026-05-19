Dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ tại đại lộ mang tên Người ở Algeria

Sáng 19/5 theo giờ địa phương, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ Bác tại Đại lộ Hồ Chí Minh ở thủ đô Algiers nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2026).

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện lãnh đạo Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), đại diện Bộ Ngoại giao Algeria, Hội hữu nghị Algeria-Việt Nam, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Algeria-Việt Nam, chính quyền, một số bậc lão thành và thanh thiếu niên địa phương.

Việc tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ Bác tại Đại lộ Hồ Chí Minh ở Algeria hằng năm nhằm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn của các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đối với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người luôn đấu tranh cho độc lập, tự do của các dân tộc trên thế giới cũng như thúc đẩy, phát triển tình hữu nghị giữa các quốc gia vì hòa bình và phát triển trên thế giới.

Đây cũng là dịp để kiều bào Việt Nam và người dân Algeria thể hiện sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo được nhiều thế hệ người dân Algeria rất tôn trọng và kính mến. Bác không chỉ là lãnh tụ của Việt Nam mà còn là nhà lãnh đạo đã truyền cảm hứng lớn lao, cổ vũ các dân tộc bị áp bức trên thế giới đứng lên giành độc lập, trong đó có nhân dân Algeria.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đại sứ Trần Quốc Khánh cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã thắp hương tại Ban thờ Bác và dâng hoa tại Tượng đài Bác trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam.

Các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác tại Algeria không chỉ khơi dậy lòng tự hào dân tộc mà còn góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Algeria, hai dân tộc có lịch sử tương đồng và chung khát vọng hòa bình, xây dựng đất nước giàu đẹp./.

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ khát vọng cứu nước đến giải phóng dân tộc, con người Trong quá trình lựa chọn con đường cách mạng vô sản, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán nguyên lý: Độc lập dân tộc phải gắn với tự do, hạnh phúc của nhân dân; quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.