Vận động tài trợ ở Trường Giáo dục chuyên biệt Phú Thọ: Sớm làm rõ để bảo đảm công khai

Hoạt động vận động tài trợ nhằm hỗ trợ học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là việc làm giàu tính nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng.

Tuy nhiên, tại Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Phú Thọ, việc một lãnh đạo nhà trường ký giấy giới thiệu cho người không thuộc đơn vị đi vận động tài trợ tại nhiều địa phương khiến dư luận băn khoăn về tính minh bạch trong quá trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn tiền hỗ trợ.

Người ngoài mang danh nghĩa nhà trường đi vận động tài trợ

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 14/5, ông Đỗ Văn Chung, Phó Hiệu trưởng Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Phú Thọ, đã ký ban hành Văn bản số 01-V/V để kêu gọi hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dạy học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, văn bản không nêu rõ nội dung “về việc gì,” trong khi phần kính gửi chỉ ghi chung chung “Quý cơ quan.”

Cùng với đó, ông Chung cũng ký giấy giới thiệu cho ông Nguyễn Tuấn Khôi và ông Nguyễn Mạnh Phấn, thuộc Câu lạc bộ Lão thành tỉnh Phú Thọ, đến các cơ quan, đơn vị vận động hỗ trợ kinh phí cho các học sinh đặc biệt khó khăn.

Trên cơ sở giấy giới thiệu có chữ ký và con dấu của nhà trường, ông Nguyễn Tuấn Khôi đã trực tiếp đến nhiều địa phương trong tỉnh để đề nghị hỗ trợ kinh phí cho học sinh của Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Phú Thọ.

Tin tưởng vào giấy tờ do nhà trường phát hành, một số địa phương đã đồng ý hỗ trợ kinh phí.

Chính quyền một số địa phương xác nhận đã chuyển kinh phí hỗ trợ học sinh của trường sau khi làm việc với ông Khôi. Cụ thể, xã Đồng Lương xác nhận hỗ trợ 4 học sinh với tổng số tiền 2 triệu đồng, xã Tam Nông hỗ trợ 6 học sinh với số tiền 3 triệu đồng, xã Hiền Quan hỗ trợ 4 học sinh với số tiền 2 triệu đồng.

Ngoài ra, còn nhiều địa phương khác cũng tham gia hỗ trợ, với tổng số tiền vận động được lên tới hàng chục triệu đồng.

Ông Đặng Hải Đăng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Tam Nông, xác nhận sáng 15/5, ông Nguyễn Tuấn Khôi đã đến liên hệ làm việc với địa phương về việc hỗ trợ học sinh của Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Phú Thọ.

Sau khi trao đổi với lãnh đạo xã, địa phương thống nhất hỗ trợ 6 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Số tiền ủng hộ được ghi vào sổ do ông Khôi mang theo và có đóng dấu xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã với nội dung: Hỗ trợ quà nhân đạo, kết nối yêu thương cho các địa chỉ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Phú Thọ.

Tại Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Phú Thọ, nhiều giáo viên khá bất ngờ khi biết thông tin ông Chung, Phó Hiệu trưởng ký giấy giới thiệu cho người ngoài đi vận động tài trợ mà không được đưa ra bàn bạc trong Ban Giám hiệu hoặc thông báo công khai tới tập thể cán bộ, giáo viên.

Một giáo viên của nhà trường (xin được giấu tên) cho biết thời gian gần đây, đơn vị nhận được nhiều phản ánh từ các địa phương liên quan đến việc vận động hỗ trợ kinh phí cho học sinh của trường.

Trước những thắc mắc này, nhà trường đã trao đổi với ông Đỗ Văn Chung về sự việc, đồng thời đề nghị làm rõ số địa phương đã được tiếp cận vận động, tổng số tiền đã tiếp nhận cũng như việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này.

Hiện nay, các học sinh vẫn được bảo đảm đầy đủ chế độ ăn uống, sinh hoạt. Nguồn hỗ trợ trước đây vẫn còn, nên việc tiếp tục vận động thêm khiến nhiều người băn khoăn về mục đích sử dụng.

Khoản tiền tiếp nhận chưa được công khai rõ ràng

Liên quan đến việc ban hành văn bản và cấp giấy giới thiệu để vận động kinh phí hỗ trợ học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông Đỗ Văn Chung xác nhận đã ký giấy giới thiệu cho ông Nguyễn Tuấn Khôi.

Đồng thời, ông Chung thừa nhận việc ký giấy giới thiệu cho người không phải giáo viên, không thuộc biên chế nhà trường và chưa có sự bàn bạc, thống nhất đầy đủ trong tập thể nhà trường là sai sót.

Ông Chung lý giải khi đề nghị cấp giấy giới thiệu, ông Khôi cho biết sẽ liên hệ với các doanh nghiệp nơi người thân đang công tác để kêu gọi hỗ trợ. Vì vậy, ông cho rằng nếu có nguồn tài trợ, kinh phí sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của đơn vị.

Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin ông Khôi không chỉ liên hệ với doanh nghiệp mà còn trực tiếp đến các địa phương để vận động hỗ trợ, ông Chung đã yêu cầu dừng hoạt động này và thu hồi toàn bộ giấy giới thiệu đã cấp.

Sau những phản ứng bất bình từ tập thể giáo viên của trường và những nghi ngờ mập mờ về việc lợi dụng danh nghĩa nhà trường vận động tiền để “đút túi riêng”... ngày 19/5, ông Đỗ Văn Chung đã “triệu tập” ông Nguyễn Tuấn Khôi và ông Nguyễn Mạnh Phấn về trường để lập biên bản.

Nội dung biên bản ghi rõ trường đã phát hành 3 bộ công văn số 01 xin hỗ trợ quà cho học sinh; thiếu sự bàn bạc trong tập thể nhà trường nên nay thu hồi lại.

Biên bản cũng thể hiện rõ: Đã thu đủ 3 bộ, trong đó 1 bộ Công ty Bia Sài gòn giữ và có giấy chuyển tiền 3 triệu đồng về nhà trường; 2 bộ còn nguyên vẹn. Tổng số tiền vận động từ ngày 14-19/5 là 12 triệu đồng của 5 địa phương, doanh nghiệp.

Ông Chung cho biết số tiền này đã chuyển vào tài khoản của trường. Tuy nhiên, cụ thể ông Khôi đã làm việc với bao nhiêu địa phương, tổng số tiền thực tế đã vận động được là bao nhiêu và thời điểm chuyển khoản cụ thể thì ông Chung thừa nhận “không biết.”

Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, khoản tiền 9 triệu đồng được chuyển vào tài khoản nhà trường vào chiều 19/5, trùng với thời điểm nhà trường mời ông Khôi và ông Phấn đến làm việc, lập biên bản.

Một giáo viên của trường (xin được giấu tên) cho biết nhiều giáo viên bày tỏ băn khoăn về tính minh bạch của số tiền được chuyển vào tài khoản nhà trường.

Theo giáo viên này, căn cứ phản ánh từ một số địa phương, số tiền vận động thực tế có thể lớn hơn và cần được rà soát, làm rõ để bảo đảm công khai, minh bạch.

“Chúng tôi không đồng tình và rất bất bình trước hoạt động này. Không thể sử dụng hình ảnh, danh dự và nhân phẩm của các em nhỏ, những người yếu thế, để kêu gọi hỗ trợ kinh phí mà thiếu sự rõ ràng và minh bạch. Việc vận động hỗ trợ cần được thực hiện đúng mục đích, công khai và tôn trọng các em,” vị giáo viên chia sẻ

Cần sớm làm rõ để bảo đảm tính minh bạch

Từ những thông tin thu thập được, dư luận đặc biệt quan tâm đến tổng số tiền thực tế đã được vận động, việc quản lý nguồn kinh phí này cũng như kế hoạch sử dụng cụ thể tại Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Phú Thọ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Đỗ Văn Chung, Phó Hiệu trưởng Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Phú Thọ được giao phụ trách nhà trường từ ngày 1/3/2026.

Theo quy định, người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc sử dụng con dấu, ký giấy giới thiệu và quản lý các hoạt động của nhà trường. Vì vậy, việc ký giấy giới thiệu cho người ngoài đi vận động tài trợ mà chưa có sự thống nhất rộng rãi trong tập thể là vấn đề cần được xem xét và làm rõ ở từng nội dung cụ thể.

Dư luận mong muốn cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ sớm kiểm tra, xác minh toàn bộ quy trình vận động, tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ. Nếu mọi việc được thực hiện đúng quy định, công khai và minh bạch, những băn khoăn hiện nay sẽ được giải tỏa, tập thể, cán bộ giáo viên trong trường cũng yên tâm công tác, tránh những hiểu lầm từ dư luận.

Ngược lại, nếu phát hiện sai phạm, cần xử lý nghiêm để bảo vệ uy tín của ngành giáo dục và giữ gìn niềm tin của xã hội đối với các hoạt động thiện nguyện./.

