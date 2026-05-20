Hệ sinh thái khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng 98 toàn cầu

Đây là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của Thành phố Hồ Chí Minh trên bảng xếp hạng StartupBlink, giúp Thành phố hoàn thành mục tiêu vào Top 100 sớm hơn 4 năm so với định hướng đến năm 2030.

Theo Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp sáng tạo Toàn cầu 2026 của tổ chức StartupBlink- một trong những tổ chức uy tín chuyên đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên toàn cầu, vừa công bố, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12 bậc so với năm 2025, vươn lên vị trí thứ 98 và lần đầu tiên vào Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Đây là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của Thành phố Hồ Chí Minh trên bảng xếp hạng StartupBlink, giúp Thành phố hoàn thành mục tiêu vào Top 100 sớm hơn 4 năm so với định hướng đến năm 2030./.