TP Hồ Chí Minh vào Top 100, Đà Nẵng tăng 212 bậc về hệ sinh thái khởi nghiệp

Theo Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp sáng tạo Toàn cầu 2026 của tổ chức StartupBlink- một trong những tổ chức uy tín chuyên đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên toàn cầu, vừa công bố Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12 bậc so với năm 2025, vươn lên vị trí thứ 98 và lần đầu tiên vào Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Đây là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của Thành phố Hồ Chí Minh trên bảng xếp hạng StartupBlink, giúp Thành phố hoàn thành mục tiêu vào Top 100 sớm hơn 4 năm so với định hướng đến năm 2030. Thông tin trên được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chiều 19/5.

Trong khu vực Đông Nam Á, Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng thứ 5 về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và hạng 2 về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái (Ecosystem Maturity).

Fintech là lĩnh vực mạnh nhất của Thành phố, xếp hạng 3 Đông Nam Á và hạng 60 toàn cầu; Blockchain xếp hạng 5 Đông Nam Á và hạng 70 toàn cầu. Cùng với đó, Thành phố xếp hạng 7 khu vực châu Á- Thái Bình Dương về mức độ sôi động của cộng đồng khởi nghiệp (Startup Community Activity).

Theo StartupBlink, Thành phố Hồ Chí Minh trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái, phản ánh năng lực tạo ra các startup có khả năng tăng trưởng và mở rộng thị trường. Thành phố cũng là một trong những trung tâm khởi nghiệp năng động nhất khu vực, với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của startup, nhà đầu tư, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Những năm gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh liên tục thúc đẩy các chính sách, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phát triển mô hình đổi mới sáng tạo mở, tăng cường kết nối đầu tư, thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Kết quả xếp hạng năm nay cho thấy những nỗ lực cải thiện môi trường hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối quốc tế của Thành phố đang từng bước được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Đồng thời, đây cũng là nguồn dữ liệu tham khảo quan trọng giúp các cơ quan quản lý, tổ chức hỗ trợ, nhà đầu tư và cộng đồng chuyên gia có thêm góc nhìn khách quan về vị trí của Thành phố trong bức tranh khởi nghiệp sáng tạo khu vực và toàn cầu.

Chia sẻ về xếp hạng năm nay, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ và sự đồng hành của nhiều thành tố trong hệ sinh thái, từ cộng đồng startup, nhà đầu tư, trường đại học, viện nghiên cứu đến các tổ chức hỗ trợ và cơ quan quản lý nhà nước.

Việc Thành phố Hồ Chí Minh vào Top 100 toàn cầu không chỉ góp phần nâng cao vị thế và mức độ nhận diện quốc tế, mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn để thu hút nguồn lực đầu tư, chuyên gia và các hoạt động hợp tác đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững, Thành phố tiếp tục hoàn thiện môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố trong giai đoạn mới.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy các mô hình thử nghiệm chính sách, phát triển đổi mới sáng tạo mở và hỗ trợ startup mở rộng thị trường khu vực, quốc tế.

Khu Công viên Phần mềm số 2 Đà Nẵng được thiết kế hiện đại, phù hợp với các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo.

Đà Nẵng tăng 212 bậc trên bảng xếp hạng

Ngày 19/5, bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã tăng 212 bậc từ vị trí thứ 766 lên 554 trong bảng xếp hạng Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026.

Thông tin này vừa được công bố tại Hội thảo trực tuyến toàn cầu “Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026” do Trung tâm Nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu StartupBlink tổ chức sáng 19/5.

Đà Nẵng vinh dự là 1 trong 20 hệ sinh thái tiêu biểu được StartupBlink lựa chọn tham gia trình bày tại Hội thảo trực tuyến toàn cầu “Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026”; qua đó giới thiệu môi trường đổi mới sáng tạo năng động và định hướng phát triển trong tương lai của thành phố.

Kết quả xếp hạng lần này là bước tiến nổi bật của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng mạnh mẽ giữa các địa phương và quốc gia trong thu hút đổi mới sáng tạo, công nghệ và nguồn lực chất lượng cao.

Việc tăng mạnh thứ hạng toàn cầu không chỉ phản ánh sự cải thiện về số lượng và chất lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, mà còn cho thấy môi trường khởi nghiệp của thành phố đang ngày càng phát triển năng động, cởi mở và có tính kết nối quốc tế cao hơn.

Ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng cho biết, kết quả này là thành quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, đồng bộ và liên tục của toàn bộ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố trong nhiều năm qua.

Sản phẩm thử nghiệm chó robot tìm kiếm cứu nạn và thồ hàng của Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng.

Trong đó có vai trò của chính quyền thành phố trong việc ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù; sự đồng hành của các sở, ban, ngành; sự tham gia tích cực của các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, cộng đồng startup, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, chuyên gia, cố vấn cùng các đối tác trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghệ cao; thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, blockchain, công nghệ sinh học và chuyển đổi số.

Đồng thời, hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố ngày càng được mở rộng thông qua nhiều sự kiện, chương trình kết nối đầu tư, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế được tổ chức thường xuyên trong thời gian qua.

Điều đặc biệt, Đà Nẵng là một trong những hệ sinh thái tiêu biểu được StartupBlink lựa chọn tham gia trình bày tại hội thảo trực tuyến ra mắt toàn cầu.

Đây là cơ hội để thành phố giới thiệu môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động, tiềm năng phát triển cũng như định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực trong tương lai.

Bảng xếp hạng của StartupBlink là một trong những bộ chỉ số quốc tế có uy tín về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đánh giá hơn 1.500 thành phố và 100 quốc gia trên toàn cầu dựa trên các nhóm tiêu chí về quy mô hoạt động, chất lượng hệ sinh thái và môi trường kinh doanh hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

