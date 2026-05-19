World Cup 2026: Cú hích 41 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu

World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico được dự báo không chỉ là sự kiện thể thao lớn nhất lịch sử mà còn trở thành động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu trị giá khoảng 41 tỷ USD, đồng thời mở ra bước chuyển lớn về công nghệ số và hạ tầng dữ liệu.

Báo Ynet của Israel dẫn báo cáo của Bank of America cho biết World Cup 2026 lần đầu tiên có sự tham gia của 48 đội tuyển quốc gia.

Giải đấu dự kiến tạo ra khoảng 824.000 việc làm mới trên toàn thế giới, trong đó riêng Mỹ có khoảng 185.000 việc làm.

Báo cáo ước tính khoảng 6 tỷ người, tương đương 75% dân số thế giới, sẽ theo dõi hoặc tương tác với giải đấu thông qua truyền hình, nền tảng phát trực tuyến và mạng xã hội, qua đó thiết lập các kỷ lục mới về mức độ tiếp cận toàn cầu.

Ngành công nghiệp thể thao toàn cầu hiện được định giá khoảng 2.300 tỷ USD trong năm 2025 và có thể tăng lên 3.700 tỷ USD vào năm 2030.

Riêng World Cup 2026 dự kiến mang lại khoảng 30,5 tỷ USD giá trị kinh tế cho Mỹ, trong đó du lịch đóng góp khoảng 6,4 tỷ USD.

Giải đấu cũng được đánh giá là World Cup “kết nối số” nhất từ trước tới nay. Trận chung kết ngày 19/7 dự kiến có thể chiếm tới 7% tổng lưu lượng Internet toàn cầu. Ước tính tổng lượng dữ liệu phát sinh trong suốt giải đấu là khoảng 2 exabyte, tương đương 45.000 năm xem video 4K liên tục và cao gấp khoảng 45 lần World Cup 2022 tại Qatar.

Để điều phối sự kiện, ban tổ chức dự kiến triển khai hệ thống điều hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm kết nối các trung tâm vận hành tại ba quốc gia chủ nhà.

Công nghệ “bản sao số” của các sân vận động cũng sẽ được sử dụng để quản lý đám đông, an ninh và logistics theo thời gian thực.

Ngoài ra, công nghệ “Football AI Pro” sẽ phân tích hơn 2.000 chỉ số hiệu suất của cầu thủ theo thời gian thực.

Theo các mô hình AI và giới phân tích, đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp hiện được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch, trong khi cầu thủ Kylian Mbappé (Pháp) được dự đoán sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới và cầu thủ Lamine Yamal (Tây Ban Nha) có khả năng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải.

World Cup 2026 cũng sẽ trở thành nơi thử nghiệm quy mô lớn đối với xe tự lái và robot.

Nhiều thành phố đăng cai tại Mỹ đã triển khai dịch vụ taxi robot, trong khi tập đoàn Hyundai Motor Company dự kiến sử dụng robot của Boston Dynamics để hỗ trợ vận hành sân vận động và logistics. Mexico cũng có kế hoạch triển khai chó robot phục vụ nhiệm vụ an ninh quanh các sân đấu.

Theo ông Haim Israel, chiến lược gia toàn cầu của Bank of America, World Cup 2026 không chỉ là bóng đá mà còn phản ánh xu hướng phát triển mới của hạ tầng số, AI, dữ liệu lớn, thực tế ảo và các nền tảng kết nối toàn cầu trong tương lai./.

