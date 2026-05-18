World Cup 2026: Iran lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ đấu giao hữu và chờ thị thực

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 18/5, đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã lên đường đến thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ để thi đấu các trận giao hữu cuối cùng và hoàn tất thủ tục xin thị thực nhập cảnh Mỹ, chuẩn bị cho hành trình tham dự World Cup 2026.



Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cho biết đội hình gồm 22 cầu thủ đang thi đấu trong nước cùng ban huấn luyện đã khởi hành. Huấn luyện viên trưởng Amir Ghalenoei xác nhận hôm 16/5 rằng các thủ tục thị thực sẽ được tiến hành ngay tại Thổ Nhĩ Kỳ.



Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taj cho biết tính đến ngày 14/5, chưa có bất kỳ thành viên nào trong đoàn được cấp thị thực. Hôm 16/5, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Mattias Grafstrom có cuộc gặp với liên đoàn tại Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai bên đều đánh giá cuộc họp diễn ra tích cực và mang tính xây dựng.



Tại Antalya, Iran dự kiến thi đấu hai trận giao hữu. Trận giao hữu gặp Gambia vào ngày 29/5 đã được xác nhận. Sau khi rời Thổ Nhĩ Kỳ, đội sẽ đặt trại tập huấn chính thức tại Tucson, Arizona.



Nằm ở bảng G, Iran sẽ khai màn World Cup bằng trận đấu với New Zealand tại Los Angeles vào ngày 15/6, tiếp theo là gặp Bỉ cũng tại Los Angeles và vòng cuối bảng đấu với Ai Cập tại Seattle./.

