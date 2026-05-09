World Cup 2026: Iran xác nhận tham dự, yêu cầu đảm bảo điều kiện an ninh

Liên đoàn Bóng đá Iran ngày 9/5 xác nhận đội tuyển quốc gia nước này sẽ tham dự World Cup 2026, song đồng thời yêu cầu các nước chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico đưa ra các cam kết bảo đảm về an ninh, thị thực và việc tôn trọng các biểu tượng quốc gia của Iran.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong tuyên bố đăng trên trang chủ, Liên đoàn Bóng đá Iran khẳng định không thế lực nào có thể ngăn chặn quyền của Iran tham dự World Cup sau khi đội tuyển nước này giành vé bằng thành tích chuyên môn. Tehran nhấn mạnh đội tuyển sẽ tham gia giải đấu “mà không từ bỏ niềm tin, văn hóa và các giá trị của mình.”



Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, ông Mehdi Taj cho biết nước này đã gửi các nước đồng chủ nhà khoảng 10 yêu cầu. Một số yêu cầu bao gồm việc bảo đảm cấp thị thực thuận lợi cho cầu thủ và quan chức Iran, bảo đảm an ninh tại sân bay, khách sạn, tuyến di chuyển và sân vận động, đồng thời tôn trọng quốc kỳ và quốc ca Iran trong toàn bộ các trận đấu.



Ông Taj đặc biệt đề cập các cầu thủ và thành viên đội tuyển từng thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong đó có tiền đạo Mehdi Taremi và đội trưởng Ehsan Hajsafi, nhấn mạnh họ "không nên" bị từ chối thị thực.

Iran cũng yêu cầu chỉ cho phép cổ động viên mang quốc kỳ chính thức của Cộng hòa Hồi giáo Iran vào sân vận động, đồng thời đề nghị giới truyền thông giới hạn các câu hỏi tại họp báo liên quan bóng đá thay vì các vấn đề chính trị.



Những tranh cãi liên quan việc Iran tham dự World Cup gia tăng sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu của Iran từ cuối tháng 2 năm nay.

Tuần trước, một số thành viên phái đoàn bóng đá Iran, bao gồm ông Mehdi Taj, bị Canada từ chối nhập cảnh khi tới Vancouver tham dự Đại hội Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Bộ trưởng Di trú Canada sau đó xác nhận thị thực của ông Taj bị hủy do các cáo buộc liên quan quan hệ với IRGC, lực lượng mà cả Mỹ và Canada đều coi là tổ chức khủng bố.



Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafstrom sau đó đã gửi thư tới Liên đoàn Bóng đá Iran bày tỏ tiếc nuối về vụ việc và mời phía Iran tới Zurich (Thụy Sĩ) ngày 20/5 để thảo luận công tác chuẩn bị cho World Cup.



Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó tuyên bố các cầu thủ Iran sẽ được chào đón tại giải đấu, song cảnh báo những thành viên phái đoàn có liên hệ với IRGC vẫn có thể bị hạn chế nhập cảnh.



Theo kế hoạch hiện nay, Iran sẽ đóng quân tại Tucson thuộc bang Arizona trong thời gian diễn ra World Cup 2026 và nằm ở bảng G cùng New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Đội tuyển Iran dự kiến đá trận mở màn gặp New Zealand tại Los Angeles ngày 15/6 tới./.

