Đánh bại Real Madrid, Barcelona vô địch La Liga sớm 3 vòng đấu

Barcelona thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng 2-0 trước Real Madrid ở trận cầu tâm điểm vòng 35 La Liga.

Marcus Rashford và Ferran Torres cùng nhau lập công giúp đội bóng xứ Catalonia hạ gục nhanh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong trận El Clasico thứ 264.

Chiến thắng này giúp Barcelona bỏ xa Real Madrid đến 14 điểm để trở thành nhà vô địch La Liga sớm 3 vòng đấu, đồng thời có lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang giải đấu bằng chiến thắng ở Siêu kinh điển.

Kết quả này đã phản ánh đúng với những gì đã diễn ra khi Barcelona hoàn toàn áp đảo đối thủ truyền kiếp và tiếp tục khẳng định vị thế số một tại Tây Ban Nha mùa giải năm nay.

Sau 35 vòng đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Hansi Flick giành 91 điểm với 30 chiến thắng và ghi 91 bàn thắng, thành tích tấn công tốt nhất giải đấu.

Thành tích của Barcelona bỏ xa Real Madrid tới 21 bàn, cho thấy sự vượt trội rõ rệt về chất lượng lối chơi cũng như hiệu quả.

Còn với Real Madrid, việc phải chứng kiến đại kình địch đăng quang ngay trước mặt mình là điều tất yếu sau khi trải qua mùa giải bất ổn, đặc biệt là trong giai đoạn hiện tại khi những bất đồng nội bộ tăng lên.

Trận thua này không chỉ khiến Kền kền trắng trải qua mùa giải thứ hai liên tiếp không giành nổi một danh hiệu lớn (Champions League hoặc La Liga, Cúp Nhà vua)./.

