Ra quân thắng lợi trước Yemen, U17 Việt Nam dẫn đầu bảng C Giải châu Á 2026

Rạng sáng 7/5, đội tuyển U17 Việt Nam có trận đấu ra quân ở đấu trường Vòng chung kết U17 châu Á 2026, đối đầu với U17 Yemen ở bảng C.

Với việc bảng đấu còn có sự góp mặt của U17 Hàn Quốc và U17 UAE, cả U17 Việt Nam và U17 Yemen đều nhập cuộc với quyết tâm giành 3 điểm để có lợi thế trong cuộc đua giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng, qua đó có tấm vé tham dự Vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam đã có cơ hội đầu tiên khi Lê Sỹ Bách di chuyển thông minh để thoát xuống bên hành lang cánh phải. Đáng tiếc là pha đưa bóng vào sau đó của cầu thủ mang áo số 20 không đủ lực để vượt qua hàng phòng ngự đối phương.

U17 Yemen lập tức đáp trả với pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 11 là Haitham Al Faqih, tuy nhiên cú ra chân của tiền vệ này đã đưa bóng đi vọt xà ngang.

Đến phút thứ 20, U17 Việt Nam có cơ hội thuận lợi để mở tỷ số trận đấu. Từ một tình huống đá phạt nhanh, Lê Trọng Đại Nhân phá bẫy việt vị trước khi ngoặt bóng để loại bỏ một hậu vệ bên phía U17 Yemen. Đáng tiếc là ở pha dứt điểm cự ly gần, chân sút mang áo số 9 lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Lê Trọng Đại Nhân (áo trắng) là cầu thủ sở hữu cơ hội đáng chú ý nhất của U17 Việt Nam trong hiệp một. (Ảnh: afc)

​Trong phần lớn thời gian của hiệp một, đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland đã thể hiện khả năng gây áp lực ấn tượng, ngay bên phần sân của đối thủ U17 Yemen.

Trong đó, điểm sáng trên hàng công là khả năng đột phá của Lê Sỹ Bách, khi chân sút mang áo số 20 liên tục "khoan phá" bên hành lang cánh trái của U17 Yemen.

​Bước sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục là đội kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều sức ép hơn về phía khung thành đối phương.

Phút thứ 61, cú sút xa của Anh Hào đưa bóng vượt khỏi tầm với của thủ môn Yemen, nhưng hậu vệ đội bạn kịp lùi về phá bóng ngay trước vạch vôi.

Chỉ một phút sau, tiền vệ Minh Thủy thực hiện đường chuyền vượt tuyến để Chu Ngọc Nguyễn Lực băng xuống dứt điểm, song hậu vệ của U17 Yemen tiếp tục chơi lăn xả để cứu thua.

Tạo ra nhiều cơ hội nhưng các cầu thủ U17 Việt Nam (áo trắng) chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. (Ảnh: VFF)

Trong thế trận giằng co, "thuyền trưởng" Cristiano Roland quyết định làm mới hàng công khi tung tiền đạo Đậu Quang Hưng vào sân và sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút thứ 78, từ đường chuyền vượt tuyến của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Đậu Quang Hưng khống chế bóng gọn gàng bên cánh phải trước khi xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm chéo góc chính xác, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho U17 Việt Nam.

Đậu Quang Hưng (áo trắng) dứt điểm chéo góc ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Trong những phút còn lại, U17 Yemen nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chơi tập trung của U17 Việt Nam.

Giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U17 Yemen, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland có được 3 điểm quan trọng và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C, sau khi trận đấu còn lại giữa U17 Hàn Quốc và U17 UAE kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Đây là bước khởi đầu thuận lợi của U17 Việt Nam trong nhiệm vụ giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng đấu.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận tiếp theo diễn ra ngày 10/5, U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Hàn Quốc, trong khi U17 Yemen gặp U17 UAE./.

Chu Ngọc Nguyễn Lực và Mạnh Quân được kỳ vọng "xé lưới" U17 Yemen ở VCK châu Á 2026 Ở bảng đấu với nhiều đối thủ mạnh như Yemen, Hàn Quốc và UAE, U17 Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng săn bàn của những chân sút trẻ như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Văn Dương hay Trần Mạnh Quân...