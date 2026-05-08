U17 nữ Việt Nam đối đầu U17 nữ Australia ở tứ kết, tranh vé World Cup

Đội tuyển U17 Australia sẽ là đối thủ của đội tuyển U17 nữ Việt Nam tại tứ kết giải U17 châu Á 2026.

Ở lượt cuối bảng B, U17 nữ Australia dù đã thi đấu nỗ lực nhưng vẫn phải nhận thảm bại 0-5 trước U17 nữ Nhật Bản.

Mei Hanashiro (cú đúp), Mino Tamamura, Nanami Kurita và Rara Higuchi là những người ghi bàn để "gieo sầu" cho U17 nữ Australia.

Kết quả này khiến U17 nữ Australia chỉ giành được vị trí nhì bảng B - 4 điểm, ghi được 3 bàn thắng và thủng lưới 6 lần.

Với vị trí này, U17 nữ Australia sẽ chạm trán với đội nữ U17 Việt Nam (nhì bảng A) tại tứ kết, để tranh suất tham dự vòng chung kết World Cup.

Trong khi đó, U17 nữ Nhật Bản hiên ngang bước vào tứ kết với thành tích toàn thắng (9 điểm, ghi 21 bàn và không thủng lưới lần nào).

Tại tứ kết, U17 nữ Nhật Bản sẽ đối đầu đội nhì bảng C (nhiều khả năng là U17 Hàn Quốc) để tranh vé tham dự World Cup.

Cũng ở loạt trận chiều 8/5, U17 nữ Ấn Độ đã giành chiến thắng đậm 4-0 trước U17 Liban để vươn lên vị trí thứ ba với 3 điểm (hiệu số -1).

Kết quả này giúp U17 nữ Ấn Độ đặt 1 chân vào tứ kết bởi khó có chuyện trận U17 Philippines và U17 Đài Bắc Trung Hoa (đang cùng chưa có điểm nào) kết thúc mà có đội thắng với cách biệt 13 bàn./.

