Loại Bayern, PSG 'đại chiến' Arsenal ở chung kết Champions League

Paris Saint-Germain đã ghi tên mình vào chung kết Champions League mùa này sau khi vượt qua Bayern Munich với tổng tỷ số 6-5 ở bán kết.

PSG đánh bại Hùm xám 5-4 ở lượt đi và cầm hòa 1-1 ngay trên sân đối phương trong trận lượt về.

Ở trận đấu tại Allianz Arena, Paris Saint-Germain đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi có bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở ngay phút thứ 3 của Ousmane Dembele.

Bàn thắng sớm giúp PSG dẫn trước 6-4 sau hai lượt trận, qua đó dễ dàng toan tính và chủ động chơi phòng ngự phản công.

Trong khi đó Bayern Munich buộc phải chơi dâng cao để ghi ít nhất 2 bàn mới có hy vọng giành quyền đi tiếp khiến cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn.

Hùm xám gia tăng sức ép và tạo ra nhiều sóng gió nhưng không thể làm khó hàng thủ cũng như sự xuất sắc của thủ thành Matvey Safonov.

Phải đến phút 90+4, người hâm mộ trên các khán đài mới có dịp ăn mừng khi Harry Kane sút tung lưới PSG gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, bàn thắng muộn của Kane không đủ để giúp Bayern tránh khỏi thất bại chung cuộc 5-6 trước nhà đương kim vô địch.

Kết quả này đã đưa đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique năm thứ 2 liên tiếp vào chung kết, để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Đối thủ cuối cùng của PSG ở giải đấu năm nay chính là Arsenal - đội bóng đã vượt qua Atletico Madrid với tổng tỷ số 2-1 sau hai lượt trận./.

