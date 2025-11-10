Barcelona phả 'hơi nóng' vào Real Madrid trong cuộc đua tại La Liga

Real Madrid tiếp tục có ngày thi đấu đáng quên sau thất bại trước Liverpool khi hòa không bàn thắng trong chuyến làm khách trên sân của Rayo Vallecano.

Đoàn quân của Xabi Alonso tạo ra thế trận vượt trội - dứt điểm nhiều hơn và kiểm soát bóng nhiều hơn - song lại "bất lực" trong việc tìm đường vào khung thành của Augusto Batalla.

Trận hòa 0-0 trước Rayo Vallecano khiến Real Madrid 4 mùa giải liên tiếp không thể giành chiến thắng tại Campo de Futbol de Vallecas.

"La Liga là giải đấu dài và nhiều đối thủ khó chịu," Huấn luyện viên Xabi Alonso chia sẻ sau trận đấu. "Chúng tôi luôn cố gắng chuẩn bị tốt nhất để kiểm soát trận đấu."

Vị "thuyền trưởng" này cũng thừa nhận rằng thi đấu tại sân của Rayo Vallecano chưa bao giờ là dễ. "Trận đấu chuyển đổi trạng thái liên tục, tốc độ rất cao. Đó là lý do chúng tôi không tìm được bàn thắng."

Trước đó, cũng tại Campo de Futbol de Vallecas, Rayo Vallecano cũng từng khiến Barcelona chia điểm với trận hòa 1-1.

Chỉ giành được 1 điểm trước Rayo Vallecano, đội bóng Hoàng gia mang đến cơ hội cho Barcelona thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua đến ngôi vương La Liga mùa này.

Điều đó đã xảy ra trong trận cầu muộn vòng 12 khi Barcelona có chiến thắng dễ dàng 4-2 khi làm khách trên sân của Celta Vigo.

Tại Abanca Balaidos, Robert Lewandowski được ra sân ngay từ đầu và chân sút người Ba Lan không bỏ lỡ cơ hội để tỏa sáng với một cú hat-trick bàn thắng.

Ngôi sao trẻ Lamine Yamal cũng tiếp tục chơi ấn tượng khi ghi bàn thắng còn lại để giúp đội bóng xứ Catalonia giành trọn niềm vui.

Với kết quả này, đoàn quân của Huấn luyện viên Hansi Flick đã giành được 28 điểm sau 12 vòng đấu, thu hẹp khoảng cách với kình địch Real Madrid xuống còn 3 điểm.

Cục diện này hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc đua tranh ngôi vương kịch tính giữa Real Madrid và Barcelona.

Barcelona đang thăng hoa và hoàn toàn có thể san lấp khoảng cách với Real Madrid, song đoàn quân của Hansi Flick cần thận trọng khi mà phía trước họ sẽ liên tục gặp những đối thủ khó chơi như Athletic Bilbao, Atletico Madrid hay Real Betis.

Cũng ở vòng đấu này, Atletico Madrid giành được chiến thắng 3-1 trước Levante nhờ bàn phản lưới nhà của Adrian De La Fuente và cú đúp thuộc về Antoine Griezmann.

Chiến thắng trước Levante giúp đội bóng áo sọc đỏ-trắng thành Madrid xếp thứ tư trên bảng xếp hạng với 25 điểm, tạo thế bám đuổi trong cuộc đua.

Villarreal cũng duy trì phong độ ấn tượng để giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Espanyol, qua đó đứng thứ ba với 26 điểm.

Trong khi đó, Real Betis bỏ lỡ cơ hội để gia tăng điểm số khi để hòa đáng tiếc 1-1 trước Valencia. Betis dẫn trước của Cucho Hernandez nhưng lại để cho đối thủ gỡ hòa do công Luis Rioja.

Không thắng ở trận này, Real Betis bị chững lại trong cuộc đua top đầu La Liga. Họ chỉ nắm trong tay 20 điểm, đứng thứ 5 và kém top 4 khoảng cách 5 điểm.

Ở cuối bảng xếp hạng, cuộc cạnh tranh tránh ba suất xuống hạng cũng đang diễn ra căng thẳng. Girona, Levante và Real Oviedo nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ" nhưng cũng chỉ kém không quá lớn./.

