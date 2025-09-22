La Liga: Barcelona bám đuổi Real Madrid, Atletico tiếp tục gây thất vọng

Barcelona đã dễ dàng có được chiến thắng cách biệt 3-0 trong cuộc đón tiếp Getafe trên sân nhà ở trận đấu muộn vòng 5 La Liga.

Ferran Torres trong lần hiếm hoi được đá chính đã thi đấu ấn tượng để giúp Barcelona bám đuổi Real Madrid trong cuộc đua ngôi vương mùa này.

Tại sân, Johan Cruyff, Huấn luyện viên Hansi Flick đã có sự điều chỉnh nhân sự trên hàng công khi quyết định đẩy Marcus Rashford lên ghế dự bị vì đến muộn giờ tập trung, và trao cơ hội đá chính cho Ferran Torres.

Quyết định thay đổi này đã mang đến một trận đấu bùng nổ cho Barcelona khi Ferran Torres tỏa sáng với một cú đúp vào lưới Getafe ngay trong hiệp 1.

Phút 15, Dani Olmo đánh gót điệu nghệ mở ra khoảng trống để Ferran Torres thoát xuống, dứt điểm gọn gàng mở tỷ số 1-0. Đến phút 34, Torres thoát xuống đón đường chuyền của Raphinha rồi tung ra cú dứt điểm quyết đoán để nhân đôi cách biệt.

Chân sút người Tây Ban Nha suýt chút nữa đã có thể lập hat-trick ở trận đấu này nếu như cú sút của anh không đưa bóng đi trúng xà ngang.

Sang hiệp 2, Marcus Rashford được tung vào sân và anh đã để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Dani Olmo ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Barcelona.

Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Catalonia có được 13 điểm sau 5 vòng đấu, thu hẹp khoảng cách với kình địch Real Madrid xuống còn 2 điểm.

Ở vòng đấu này, Real Madrid đã giành chiến thắng 2-0 trước Espanyol tại Bernabeu nhờ các bàn thắng của Éder Militão và Kylian Mbappé, qua đó duy trì mạch toàn thắng kể từ đầu mùa.

Sau trận đấu này, Real Madrid và Barcelona sẽ ngay lập tức tiếp tục guồng quay với các trận đấu thuộc vòng 6 diễn ra vào giữa tuần. Real Madrid sẽ làm khách trên sân Levante (24/9), còn Barcelona đá trên sân Oviedo (ngày 26/9.

Trái ngược Real Madrid và Barcelona, Atletico Madrid tiếp tục sa lầy trong khủng hoảng khi chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trong chuyến làm khách trên sân Mallorca.

Conor Gallagher ghi bàn thắng mở tỷ số cho Atletico Madrid ở phút 79, nhưng đã không bảo toàn được kết quả khi để Mallorca có bàn gỡ hòa sau đó 6 phút bởi Vedat Muriqi.

Kết quả này khiến đoàn quân của Huấn luyện viên Diego Simeone đang có khởi đầu tệ hại. Họ chỉ giành đúng 1 chiến thắng và chỉ thu về 6 điểm sau 5 vòng đấu, xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng La Liga.

Với 6 điểm và cho dù mùa giải vẫn còn dài nhưng cửa đua vô địch La Liga mùa này của Atletico Madrid đang trở nên hẹp dần khi mà họ đã để cho Real Madrid bỏ xa đến 9 điểm.

Ở vòng đấu tới, Atletico Madrid sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Rayo Vallecano (cũng chỉ mới giành được 1 chiến thắng và đang xếp thứ 14 với 5 điểm). Đây được xem là cơ hội để thầy trò ông Diego Simeone tìm lại niềm vui sau hai trận liên tiếp không thắng.

Cũng ở loạt trận này, Elche vẫn đang duy trì sự ổn định bằng chiến thắng 1-0 trước Real Oviedo. André Silva sắm vai người hùng với bàn thắng ở phút 9 giúp Elche chiến thắng và góp mặt trong top 5 với 9 điểm./.

