La Liga: Real Madrid thảm bại 2-5 trước Atletico Madrid

Bất ngờ lớn đã xảy ra tại vòng 7 La Liga khi Real Madrid nhận thảm bại 2-5 trước Atletico ở trận derby được mong chờ tại Civitas Metropolitano.

Thất bại này cũng khiến chuỗi trận toàn thắng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tại La Liga đã phải dừng lại ở con số 6.

Đây thực sự là kết quả khá bất ngờ bởi trước trận đấu Real đang chơi vô cùng ấn tượng, trong khi Atletico lại có phong độ phập phù trong thời gian qua. Đây cũng là lần đầu Atletico ghi được 5 bàn vào lưới Real Madrid sau 75 năm.

Tại Civitas Metropolitano, Atletico như lột xác hoàn toàn. Họ chơi ép sân và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khi Robin Le Normand đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỷ số sau đường kiến tạo của Giuliano Simeone.

Sau bàn thua, Real Madrid tiếp tục chịu sức ép từ phía đội chủ nhà, nhưng đã chứng tỏ đẳng cấp của mình khi liên tiếp có được hai bàn thắng.

Arda Güler tỏa sáng với một đường chuyền tinh tế để Kylian Mbappé dứt điểm gỡ hòa 1-1 ở phút 25, trước khi dứt điểm một chạm hoàn hảo đánh bại Jan Oblak sau đó 11 phút, giúp Real dẫn ngược 2-1.

Hai bàn thắng liên tiếp khiến nhiều người nghĩ đến kịch bản đẹp dành cho Kền kền trắng giống như cách họ đã có trong những trận đấu đã qua của mùa giải.

Tuy nhiên, đó lại là tất cả những gì mà Real có thể làm được trong trận đấu này bởi chỉ ngay trước khi hiệp 1 khép lại Atletico đã có bàn gỡ hòa 2-2 của Alexander Sørloth.

Sang hiệp 2, đoàn quân của Diego Simeone gia tăng sức ép buộc các cầu thủ Real phải phạm lỗi, mang đến cơ hội cho Julián Álvarez lập cú đúp.

Julián Álvarez thăng hoa giúp Atletico vùi dập đối thủ. (Nguồn: EPA)

Julián Álvarez giúp Atletico dẫn 3-2 ở phút 51 từ chấm 11m, rồi sau đó thực hiện quả đá phạt hoàn hảo lập siêu phẩm nâng tỷ số lên 4-2 sau đó 12 phút.

Đêm buồn của Real Madrid khép lại bằng một tình huống chuyền bóng lỗi để rồi bị Antoine Griezmann trừng phạt bằng bàn thắng thứ 5 ở thời gian bù giờ.

Kết quả này giúp Atletico Madrid của Huấn luyện viên Diego Simeone có chiến thắng thứ hai liên tiếp, để vươn lên vị trí thứ tư La Liga mùa này với 12 điểm.

"Khi bạn thua, rất khó để giãy bày bởi tất cả đều cho rằng đó là cái cớ để biện minh cho thất bại," Diego Simeone chia sẻ niềm vui sau chiến thắng. "Chúng tôi khởi đầu không tốt, thủng lưới nhiều. Tuy nhiên, tôi cùng các cầu thủ luôn có niềm tin vào những gì đang làm, từ đó mọi chuyện mới chuyển biến."

Vị chiến lược gia này cũng không quên ca ngợi người hùng Alvarez. "Julian là cầu thủ cực kỳ chất lượng, chăm chỉ dù có tài năng thiên bẩm. Cậu ấy giúp lối chơi của chúng tôi vận hành trơn tru hơn."

Cơ hội lớn dành cho Barcelona

Việc Real Madrid thất bại trong trận derby và chấm dứt chuỗi trận toàn thắng kể đầu mùa, đã mang đến cho kình địch Barcelona cơ hội lớn để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga.

Real Madrid hiện vẫn chỉ có trong tay 18 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với đội bóng xứ Catalonia nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận.

Điều này đồng nghĩa với việc đoàn quân của Huấn luyện viên Xabi Alonso sẽ chính thức mất vị trí dẫn đầu nếu như Barcelona giành chiến thắng trong cuộc chạm trán Real Sociedad.

Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi mà Barcelona được đánh giá cao hơn, có lợi thế chơi trên sân nhà và thành tích đối đầu cũng tốt trước đối thủ của mình.

Ở lần gần nhất hai đội chạm trán nhau, đội bóng xứ Catalonia cũng đã vùi dập đối thủ Real Sociedad với cách biệt 4-0.

Cuộc chạm trán giữa Barcelona và Real Sociedad ở vòng 7 La Liga sẽ diễn ra trên sân Olimpico Lluis Companys vào lúc 23g30 hôm nay (28/9, theo giờ Việt Nam).

Barcelona có cơ hội leo lên ngôi đầu La Liga.

Ngoài ba cái tên kể trên, tốp 4 La Liga hiện tại còn có sự góp mặt của Villarreal, đội bóng cũng đang thi đấu ấn tượng kể từ đầu mùa giải.

"Tàu ngầm vàng" đã có trận cầu vô cùng khó khăn trước Athletic Bilbao tại Estadio de la Ceramica nhưng cuối cùng vẫn có được chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ bàn thắng của Alberto Moleiro.

Chiến thắng này giúp Villarreal giành được 16 điểm sau 7 trận đấu, duy trì vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng La Liga mùa này./.

