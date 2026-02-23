La Liga: Barcelona đòi lại ngôi đầu từ Real Madrid

Barcelona đã dễ dàng có được chiến thắng 3-0 trong cuộc đón tiếp Levante trên sân nhà Nou Camp ở 25 La Liga.

Marc Bernal, Frenkie De Jong và Fermín López thay nhau lập công để mang niềm vui trọn vẹn về cho đội bóng xứ Catalonia.

Kết quả này không chỉ giúp Barcelona tìm lại niềm vui sau hai trận thua liên tiếp mà còn đòi lại ngôi đầu La Liga từ tay Real Madrid.

Sau 25 vòng đấu, đoàn quân của Hansi Flick có 61 điểm, nhiều hơn đội bóng kình địch 1 điểm trong cuộc đua đến ngôi vương mùa này.

Trước đó, Real Madrid dù được đánh giá cao hơn song đã phải trắng tay rời sân El Sadar khi để thua Osasuna 1-2.

Đây là lần đầu tiên đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải ôm hận trước Osasuna kể từ sau trận thua 0-1 cũng trên sân của đối thủ vào tháng 1/2011.

Cũng ở vòng đấu này, Villarreal ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Valencia nhờ các bàn thắng của Santi Comesaña và Pape Gueye.

Cùng với Villarreal, Atletico Madrid ngược dòng thành công để đánh bại Espanyol 4-2. Alexander Sørloth (cú đúp), Giuliano Simeone và Ademola Lookman là những người ghi bàn cho Atletico.

Với kết quả này, Villarreal đứng ở vị trí thứ ba với 51 điểm, trong khi Atletico Madrid xếp ngay sau với 3 điểm ít hơn./.

