Champions League: Real Madrid, PSG giành lợi thế ở vòng play-off

Real Madrid và Paris Saint-Germain đang có chút lợi thế khi giành được chiến thắng trên sân khách ở loạt trận lượt đi vòng play-off Champions League diễn ra rạng sáng 18/2.

Vinicius tỏa sáng, Mourinho thẻ đỏ

Không lâu sau thất bại ở lượt cuối vòng phân hạng, Real Madrid trở lại Estadio da Luz với quyết tâm "phục hận" Benfica để giành lợi thế trong cuộc đối đầu trực tiếp.

Với quyết tâm đó, đoàn quân của huấn luyện viên Alvaro Arbeloa chủ động chơi dâng cao, nhưng gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của Benfica.

Phải đến đầu hiệp 2, bế tắc mới được phá vỡ. Vinicius Junior tự tin thực hiện cú dứt điểm hoàn hảo đưa bóng đi vào lưới Benfica, mở tỷ số cho Real Madrid.

Tuy nhiên, sau khi lập công, Vinicius lại có pha ăn mừng đầy cảm xúc trước khán đài Benfica và phải nhận thẻ vàng.

Trận đấu càng trở nên căng thẳng khi chân sút người Brazil tố cáo bị phân biệt chủng tộc sau khi có lời qua tiếng lại với Gianluca Prestianni.

Trọng tài người Pháp Francois Letexier lập tức kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc, cho trận đấu tạm dừng hơn 10 phút.

Sau quãng thời gian tạm dừng trận đấu trở lại nóng hơn với các pha va chạm liên tục từ phía cầu thủ hai bên. Real tạo thêm được cơ hội rõ ràng hơn nhưng không thể có thêm bàn thắng.

Với kết quả này, Real Madrid đang tạm nắm lợi thế trước khi tái ngộ Benfica ở trận lượt về tại Bernabeu vào ngày 26/2.

Bên kia chiến tuyến, thất bại ngay trên sân nhà khiến Benfica đối mặt nhiều khó khăn và lo lắng càng tăng lên khi không có huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho ở lượt về.

Cụ thể, huấn luyện viên Jose Mourinho sẽ không được chỉ đạo Benfica trong trận lượt về tranh vé play-off vào vòng 1/8 Champions League tại sân Bernabéu.

"Người đặc biệt" bị trọng tài François Letexier rút 2 thẻ vàng liên tiếp vì phản ứng quá khích ở những phút cuối trận đấu.

PSG ngược dòng ở "nội chiến"

Cùng với trận Benfica-Real Madrid, người hâm mộ cũng dành sự quan tâm lớn đến trận "nội chiến" của bóng đá Pháp khi Monaco đối đầu Paris Saint-Germain.

PSG ngược dòng đánh bại Monaco. (Nguồn: AFP)

Đáp lại sự mong đợi đó, trận đấu lượt đi vòng play-off giữa hai đội tại Stade Louis II đã diễn ra hấp dẫn, căng thẳng và khép lại với kết quả kịch tính.

Với lợi thế sân nhà, Monaco chủ động chơi ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc và gây bất ngờ khi dẫn 2-0 sau 18 phút nhờ cú đúp của Folarin Balogun.

Tuy nhiên, ngay trong hiệp 2, PSG đã vùng lên để gỡ hòa 2-2 nhờ sự tỏa sáng của "kép phụ" Desire Doue, người được tung vào sân thay cho Ousmane Dembele.

Chỉ 2 phút sau khi vào sân, Doue đã tỏa sáng với bàn rút ngắn tỷ số trước khi kiến tạo cho Achraf Hakimi gỡ hòa 2-2 ở cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, Desire Doue tiếp tục điền tên mình lên bảng điện tử với bàn thắng giúp PSG ngược dòng giành chiến thắng 3-2 ở lượt đi.

Kết quả này giúp nhà đương kim vô địch giành được lợi thế lớn trước cuộc tái ngộ ở lượt về diễn ra trên sân Công viên các Hoàng tử.

Bóng đá Italy thất thế

Ở hai cặp đấu còn lại diễn ra sáng 18/2, các đại diện của Serie A được kỳ vọng rất nhiều nhưng lại gây thất vọng quá lớn cho người hâm mộ. Juventus và Atalanta đều phải nhận thất bại và đứng trước nguy cơ bị loại.

Trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, Juventus khởi đầu thuận lợi khi ngược dòng để dẫn trước Galatasaray 2-1 trong hiệp 1 nhờ cú đúp của Teun Koopmeiners.

Juventus thảm bại trước Galatasaray.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, "Bà đầm già" đã để cho đối thủ ghi đến 4 bàn thắng sau các pha dứt điểm của Noa Lang (cú đúp), Davinson Sánchez và Sacha Boey.

Trận thua đậm này khiến đoàn quân của huấn luyện viên Luciano Spalletti gặp vô vàn khó khăn trong cuộc tái đấu dù sẽ được chơi trên sân nhà.

Cùng với Juventus, đại diện khác của Italy là Atalanta cũng trắng tay rời Signal Iduna Park khi để thua Borussia Dortmund 0-2.

Serhou Guirassy tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo cho Maximilian Beier ghi bàn để mang chiến thắng về cho đội bóng áo vàng-đen.

Kết quả này mang đến lợi thế không nhỏ cho đại diện của bóng đá Đức trước chuyến làm khách trên đất Italy./.

