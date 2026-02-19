Champions League: Đội bóng 'tí hon' gây sốc, Newcastle thắng tưng bừng

Đội bóng "tí hon" Bodoe/Glimt chính là cái tên gây bất ngờ lớn nhất ở loạt trận lượt đi vòng play-off Champions League diễn ra rạng sáng 19/2.

Đương kim á quân nhận trái đắng

Sau khi vượt qua thách thức để góp mặt ở vòng play-off, Bodoe/Glimt tiếp tục khiến tất cả phải ngỡ ngàng với chiến thắng 3-1 trước đương kim á quân Inter Milan.

Tại Aspmyra, Bodoe/Glimt nhập cuộc tự tin và khởi đầu thuận lợi bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 20 của Sondre Fet sau pha phối hợp hoàn hảo.

Inter Milan ngay lập tức bừng tỉnh và có bàn thắng gỡ hòa 1-1 chỉ sau đó 10 phút do công của Francesco Pio Esposito.

Bàn thắng khiến cho trận đấu càng trở nên hấp dẫn với màn đôi công của cả hai đội. Tuy nhiên, Bodoe/Glimt đã tận dụng tốt hơn cơ hội của mình để có thêm bàn thắng.

Phút 61, từ đường chuyền hỏng của Augusto, các cầu thủ Bodo/Glimt phản công nhanh và kết thúc hoàn hảo bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Jens Petter Hauge.

Chỉ đúng 3 phút sau, đội chủ nhà tiếp tục có pha phối hợp ăn ý để Kasper Hogh ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 lượt đi trước đối thủ khó chơi Inter Milan.

Kết quả này giúp cho đội bóng Na Uy có lợi thế rất lớn trước khi bước vào màn tái ngộ được dự báo sẽ vô vàn khó khăn trên đất Italy ở lượt về vòng play-off.

Newcastle United nắm chắc vé đi tiếp

Cùng với Bodoe/Glimt, Newcastle United cũng đã có được niềm vui trọn vẹn ở lượt đi với chiến thắng "hủy diệt" 6-1 ngay trên sân của Qarabag FK.

Trên sân Tofiq Bakhramov, Chích chòe chủ động chơi dâng cao, tạo thế trận áp đảo và không quá khó khăn để tạo nên "cơn mưa bàn thắng" vào lưới đối phương.

Anthony Gordon có ngày thi đấu thăng hoa khi lập cú "poker" vào lưới Qarabag FK ngay trong hiệp 1, xen kẽ là bàn thắng của Malick Thiaw, để giúp Newcastle United dẫn 5-0 trước giờ nghỉ.

Đầu hiệp 2, Qarabag FK có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-5 của Elvin Cafarquliyev. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà đội chủ nhà làm được trước khi nhận thêm bàn thua thứ 6 bởi Jacob Murphy.

Anthony Gordon thăng hoa với 4 bàn thắng để giúp Newcastle chiến thắng.

Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Eddie Howe coi như đã nắm chắc tấm vé góp mặt ở vòng 1/8. Họ sẽ tái ngộ Qarabag FK ở lượt về trên sân nhà và khó có thể xảy ra bất ngờ.

Nếu Newcastle United đi tiếp, bóng đá Anh sẽ bảo toàn lực lượng khi bước vào vòng 1/8. Trước đó, 5 đội bóng khác là Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea và Manchester City đều đã vượt qua vòng phân hạng với tấm vé trực tiếp.

Còn với tiền đạo Anthony Gordon, anh đã lập kỷ lục đáng nhớ trong sự nghiệp tại đấu trường Champions League danh giá.

Với pha lập công ở ngay phút thứ 3, Anthony Gordon trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất của Newcastle trong lịch sử Champions League.

Gordon cũng trở thành người lập hat-trick nhanh nhất (phút 33) của một cầu thủ người Anh tính từ đầu trận trong lịch sử Champions League, vượt qua kỷ lục 36 phút của chính Shearer. Màn trình diễn bùng nổ không chỉ giúp Newcastle dẫn 5-0 sau giờ nghỉ, mà còn đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp châu Âu của Gordon.

Tiền đạo này là cầu thủ thứ 2 ghi được 4 bàn thắng trong hiệp một của một trận đấu UEFA Champions League, nhưng là người đầu tiên làm được điều này ở vòng đấu knock-out.

"Những kỷ lục rất tuyệt vời, nhưng bóng đá là về đội bóng," Gordon chia sẻ sau trận đấu. “Những khoảnh khắc cá nhân chỉ có ý nghĩa nếu toàn đội thành công và tối nay, đó là điều quan trọng nhất. Tôi rất tự hào, không chỉ về bản thân mình, mà còn về tất cả những người liên quan."

Ở loạt trận sáng nay, Bayer Leverkusen cũng đã có được ưu thế lớn với chiến thắng cách biệt 2-0 ngay trên sân của Olympiacos.

Patrik Schick tỏa sáng để sắm vai người hùng khi ghi cả hai bàn thắng cho Leverkusen sau các tình huống kiến tạo của Ernest Poku và Álex Grimaldo.

Trong khi đó, trên đất Bỉ, Atletico Madrid đã rời sân Jan Breydel tiếc nuối khi chỉ giành được kết quả hòa 3-3 trước đội chủ nhà Club Brugge.

Atletico khởi đầu thuận lợi với hai bàn thắng của Julián Álvarez và Ademola Lookman, nhưng đã để cho Onyedika và Tresoldi ghi bàn gỡ hòa 2-2 ngay đầu hiệp 2.

Atletico sau đó vươn lên dẫn 3-2 bởi pha phản lưới của Ordóñez ở phút 79. Tuy nhiên, đúng phút 89, họ lại để cho Tzolis gỡ hòa 3-3 cho Club Brugge./.

