Premier League: Man City thu hẹp khoảng cách với Arsenal, M.U tạm mất top 4

Premier League giai đoạn cuối mùa giải 2025-26 đang trở nên hấp dẫn với cuộc đua đến ngôi vương, tranh top 4 cũng như suất trụ hạng.

Man City thu hẹp khoảng cách với Arsenal

Manchester City đang khiến cho cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa này trở nên kịch tính khi có chiến thắng quan trọng 2-1 trong cuộc tiếp đón Newcastle United trên sân nhà Etihad.

Nico O'Reilly sắm vai người hùng của Man City khi cả hai bàn thắng sau những tình huống kiến tạo của bộ đôi tiền đạo Omar Marmoush và Erling Haaland.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola nối dài chuỗi trận thắng lên con số 3 trong bối cảnh Arsenal gây thất vọng.

Sau 27 trận đã đấu, Manchester City đã có trong tay 56 điểm, thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm.

Trước đó, Arsenal có cơ hội đảm bảo khoảng cách an toàn nhưng họ lại chỉ giành được thêm 1 điểm khi để cho đội bóng cuối bảng Wolves cầm hòa 2-2 đầy tiếc nuối.

Trận thắng của Man City cũng sẽ tạo ra áp lực không nhỏ lên Pháo thủ trước khi đội bóng này có chuyến làm khách được dự báo không dễ dàng trên sân của Tottenham vào rạng sáng 23/2 (theo giờ Việt Nam).

Nếu để thua Tottenham, Arsenal vẫn chỉ có 58 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn Man City 1 trận, qua đó có nguy cơ đánh mất ngôi đầu sau khi vòng 28 khép lại.

Ngoài áp lực trước trận gặp Tottenham, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta còn được dự báo sẽ đối mặt thách thức không nhỏ. Họ sẽ lần lượt phải gặp Chelsea, Brighton, Everton và Bournemouth trước khi đối đầu trực tiếp Manchester City tại Etihad vào ngày 18/4.

Với cục diện hiện tại, mỗi trận đấu của Arsenal sắp tới đều mang tính "chung kết" và họ buộc phải thắng nếu như không muốn bị trừng phạt.

Cũng ở vòng 27, Aston Villa có cơ hội để thu hẹp khoảng cách với Arsenal và Manchester City khi tiếp đón Leeds United trên sân nhà.

Aston Villa hụt hơi trong cuộc đua ngôi vương. (Nguồn: Getty Images)

Tuy nhiên, tại Villa Park, đội bóng của Unai Emery lại phải rất chật vật mới giành được 1 điểm nhờ bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Tammy Abraham ở phút 88.

Trận hòa này không chỉ khiến Aston Villa lỡ cơ hội bám đuổi hai đội dẫn đầu mà còn tạo cơ hội cho nhóm dưới bám đuổi.

Aston Villa hiện mới chỉ có được 51 điểm, hơn nhóm xếp sau 5 điểm nhưng đang thi đấu nhiều hơn 1 trận so với Manchester United.

Chelsea tạm giành vị trí thứ tư của Manchester United

Trái ngược với phong độ ấn tượng của Man City, Chelsea lại đang tự làm khó mình trong cuộc đua top 4 Premier League mùa này.

Chelsea có cơ hội rất lớn để giành trọn 3 điểm khi chỉ phải đón tiếp Burnley. Tuy nhiên, The Blues lại phải ngậm ngùi rời sân với kết quả hòa chung cuộc 1-1.

Tại Stamford Bridge, Chelsea khởi đầu hoàn hảo với bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ tư của Joao Pedro sau đường căng ngang của Neto.

Bàn thắng sớm giúp đoàn quân của Liam Rosenior kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không thể có thêm bàn thắng.

Tuy nhiên, thế trận đột ngột thay đổi từ phút 72 khi Fofana đốn ngã Ward-Prowse nguy hiểm khiến anh bị thẻ vàng thứ 2 và Chelsea chỉ còn 10 người.

Chơi thiếu người, Chelsea phải chịu áp lực rất lớn từ phía đội khách và dù đã rất nỗ lực nhưng không thể giữ được kết quả khi để cho Flemming đánh đầu rất thoải mái gỡ hòa 1-1 ở phút 90+3.

Trận hòa này đưa Chelsea tạm thời vượt Manchester United để lên thứ 4. The Blues đang cùng có 45 điểm như Quỷ đỏ nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Vị trí thứ tư sẽ trở lại với Manchester United nếu như đoàn quân của Michael Carrick có điểm trước Everton ở trận đấu muộn nhất vòng 27.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh khác cho top 4 là Liverpool cũng sẽ có cơ hội san bằng khoảng cách về điểm số với Chelsea và Manchester United. The Kop đang có 42 điểm và sẽ gặp Nottingham Forest ở vòng đấu này.

Chelsea tự làm khó mình trong cuộc đua top 4. (Nguồn: Getty Images)

Brentford cũng hy vọng sẽ chen chân vào cuộc đua top 4 trước vòng 27. Tuy nhiên, thất bại 0-2 trên sân nhà trước Brighton khiến họ sẽ không có cơ hội làm điều đó.

Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, West Ham United đã lỡ cơ hội san bằng điểm số với Nottingham Forest khi chỉ giành được kết quả hòa 0-0 trước Bournemouth.

West Ham hiện mới chỉ có 25 điểm, kém Nottingham Forest 2 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Burnley có thêm 1 điểm kịch tính trước Chelsea nhưng với 19 điểm đang có họ sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng./.

