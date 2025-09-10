Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương

Ngày 10/9, tại khu du lịch Bãi Cháy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia lần 7-Quảng Ninh 2025.

Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm nhấn quan trọng trong năm 2025 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025, các nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch của tỉnh Quảng Ninh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện nhấn mạnh diễn đàn lần này hướng tới các thông điệp: hội tụ nguồn lực; gia tốc đổi mới và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp.

Tỉnh Quảng Ninh cam kết tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định của địa phương theo hướng thân thiện đổi mới, đề cao đặt hàng nhiệm vụ, chuyển giao khoa học-công nghệ, mua sắm công cho sản phẩm đổi mới, ưu tiên dữ liệu mở và hạ tầng số phục vụ doanh nghiệp.

Tỉnh sẽ phát triển các “không gian thử nghiệm” cho trí tuệ nhân tạo (AI), du lịch thông minh, logistics, công nghiệp văn hóa-giải trí, kinh tế đêm; tăng cường liên kết vùng và hợp tác quốc tế; đồng hành cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) qua vốn mồi, tư vấn pháp lý-sở hữu trí tuệ, kết nối chuyên gia và nhà đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh chia sẻ khởi nghiệp sáng tạo không chỉ là một xu thế tất yếu của thời đại mà còn là động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và giải quyết các vấn đề xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia lần thứ 7 được tổ chức tại Quảng Ninh là minh chứng rõ nét cho sự chủ động, tích cực và tầm nhìn chiến lược của tỉnh trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Quảng Ninh đã và đang đẩy mạnh các giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt chú trọng việc tạo lập hạ tầng vườn ươm doanh nghiệp và kết nối nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho các ý tưởng sáng tạo nảy nở và phát triển.

Diễn đàn lần này không chỉ là một sự kiện mang tầm vóc quốc gia mà còn là một cơ hội để cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia và các nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng nhau thảo luận, chia sẻ, cập nhật những xu hướng toàn cầu về khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thương mại điện tử, chuyển đổi số.

Thông qua Diễn đàn, Ban Tổ chức mong muốn thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới và hợp tác hướng tới kinh doanh một cách bền vững và tiên tiến, góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nhân sáng tạo, nhiệt huyết và trách nhiệm.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Hội nghị Thượng đỉnh về Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Quảng Ninh với chủ đề “Hội tụ nguồn lực toàn cầu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo địa phương trong kỷ nguyên kinh tế số” là sự kiện trung tâm, thu hút khoảng 500 đại biểu.

Tại Hội nghị, nhiều tham luận đã tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp đột phá nhằm thu hút, tận dụng nguồn lực toàn cầu, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương vững mạnh.

Dịp này, tỉnh Quảng Ninh phát động Công cuộc khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 với thông điệp “10.000 doanh nghiệp cùng ấn phẩm về kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo”; đồng thời ký kết hợp tác thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu và doanh nghiệp khoa học-công nghệ đã có nhiều đóng góp cho hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh.

Bên lề sự kiện còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: tập huấn chuyên đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - tư duy mới cho thời đại số” dành cho cán bộ sở, ban, ngành, doanh nghiệp và sinh viên; trưng bày sản phẩm ứng dụng khoa học-công nghệ, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, xúc tiến đầu tư và các sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương.

Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia lần thứ 7-Quảng Ninh 2025 là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của tỉnh trong triển khai Nghị quyết 57; đồng thời thể hiện sự quan tâm, ưu tiên nguồn lực để thực hiện Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, với trọng tâm là thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế, hướng tới xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo bền vững tại địa phương./.

Tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định thanh niên mạnh thì dân tộc mới mạnh, phải tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.