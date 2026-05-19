Hà Nội thông tin chính thức về Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Chiều 19/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành thông tin báo chí về Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Dự án được xác định là một trong những định hướng phát triển chiến lược, lâu dài của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Theo đó, dự án được triển khai trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết và kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thành phố. Trong đó, Nghị quyết số 258/NQ-QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội cho phép thực hiện theo cơ chế, chính sách đặc thù.

Ngày 11/5/2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Theo quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là một trong 9 trục động lực phát triển của Hà Nội, giữ vai trò trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa sáng tạo và đô thị dọc hai bên sông Hồng.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha, gồm 5 nhóm dự án với 18 dự án thành phần. Trong đó, có hai tuyến đại lộ cảnh quan dọc hai bên sông Hồng với tổng chiều dài hơn 80km; các cụm công viên quy mô lớn tại nhiều khu vực bãi sông; các dự án kè, chỉnh trị lòng sông, bờ sông; các khu đô thị định cư, tái thiết và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Dự án được triển khai trên địa bàn 16 xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038. Giai đoạn 2026-2030 sẽ ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng chính, công trình kè, chỉnh trị sông, một số công viên trọng điểm, khu đô thị định cư và các dự án giải phóng mặt bằng.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 736.963 tỷ đồng. Quỹ đất thanh toán dự kiến khoảng 2.655,8 ha, được bố trí tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án và một phần quỹ đất khác trên địa bàn thành phố.

Thành phố khẳng định việc quản lý, sử dụng quỹ đất thanh toán và triển khai dự án sẽ bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, phòng ngừa thất thoát, lãng phí tài sản công.

Liên quan đến tái định cư, Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, tổng dân số hiện trạng trong phạm vi dự án khoảng 247.431 người với khoảng 70.474 hộ dân.

Quan điểm xuyên suốt của thành phố là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; ưu tiên triển khai dự án phục vụ tái định cư, tái thiết trước khi triển khai đồng bộ các hạng mục khác.

Các khu đô thị định cư dự kiến bố trí tái định cư gồm Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng. Trong đó, Khu đô thị định cư tại phường Long Biên quy mô khoảng 201 ha, đáp ứng khoảng 40.000-42.000 căn hộ; Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam quy mô khoảng 98 ha, đáp ứng khoảng 15.000-16.000 căn hộ.

Ngoài ra, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh quy mô khoảng 700 ha dự kiến đáp ứng khoảng 16.000-18.000 lô đất định cư. Tổng số căn hộ định cư bằng đất và chung cư cao tầng dự kiến khoảng 79.000-85.000 căn, cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với không gian đô thị, cảnh quan, môi trường sinh thái và năng lực phát triển của Thủ đô; góp phần hình thành trục cảnh quan trung tâm mới, từng bước cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị hai bên sông Hồng theo hướng văn minh, hiện đại, sinh thái và bền vững./.

