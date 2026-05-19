Thành phố Hồ Chí Minh vào Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

Theo Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp sáng tạo Toàn cầu 2026 của tổ chức StartupBlink- một trong những tổ chức uy tín chuyên đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên toàn cầu, vừa công bố, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12 bậc so với năm 2025, vươn lên vị trí thứ 98 và lần đầu tiên vào Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Đây là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của Thành phố Hồ Chí Minh trên bảng xếp hạng StartupBlink, giúp Thành phố hoàn thành mục tiêu vào Top 100 sớm hơn 4 năm so với định hướng đến năm 2030. Thông tin trên được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chiều 19/5.

Trong khu vực Đông Nam Á, Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng thứ 5 về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và hạng 2 về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái (Ecosystem Maturity).

Fintech là lĩnh vực mạnh nhất của Thành phố, xếp hạng 3 Đông Nam Á và hạng 60 toàn cầu; Blockchain xếp hạng 5 Đông Nam Á và hạng 70 toàn cầu. Cùng với đó, Thành phố xếp hạng 7 khu vực châu Á-Thái Bình Dương về mức độ sôi động của cộng đồng khởi nghiệp (Startup Community Activity).

Theo StartupBlink, Thành phố Hồ Chí Minh trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái, phản ánh năng lực tạo ra các startup có khả năng tăng trưởng và mở rộng thị trường. Thành phố cũng là một trong những trung tâm khởi nghiệp năng động nhất khu vực, với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của startup, nhà đầu tư, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Những năm gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh liên tục thúc đẩy các chính sách, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phát triển mô hình đổi mới sáng tạo mở, tăng cường kết nối đầu tư, thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Kết quả xếp hạng năm nay cho thấy những nỗ lực cải thiện môi trường hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối quốc tế của Thành phố đang từng bước được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Đồng thời, đây cũng là nguồn dữ liệu tham khảo quan trọng giúp các cơ quan quản lý, tổ chức hỗ trợ, nhà đầu tư và cộng đồng chuyên gia có thêm góc nhìn khách quan về vị trí của Thành phố trong bức tranh khởi nghiệp sáng tạo khu vực và toàn cầu.

Chia sẻ về xếp hạng năm nay, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ và sự đồng hành của nhiều thành tố trong hệ sinh thái, từ cộng đồng startup, nhà đầu tư, trường đại học, viện nghiên cứu đến các tổ chức hỗ trợ và cơ quan quản lý nhà nước.

Việc Thành phố Hồ Chí Minh vào Top 100 toàn cầu không chỉ góp phần nâng cao vị thế và mức độ nhận diện quốc tế, mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn để thu hút nguồn lực đầu tư, chuyên gia và các hoạt động hợp tác đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững, Thành phố tiếp tục hoàn thiện môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố trong giai đoạn mới. Thành phố cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy các mô hình thử nghiệm chính sách, phát triển đổi mới sáng tạo mở và hỗ trợ startup mở rộng thị trường khu vực, quốc tế.

Bảng xếp hạng của StartupBlink là một trong những bộ chỉ số quốc tế có uy tín về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đánh giá hơn 1.500 thành phố và 100 quốc gia trên toàn cầu dựa trên các nhóm tiêu chí về quy mô hoạt động, chất lượng hệ sinh thái và môi trường kinh doanh hỗ trợ đổi mới sáng tạo./.

TP Hồ Chí Minh phát triển Hệ thống đổi mới sáng tạo, Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh khuyến khích hợp tác quốc tế, tạo cơ hội cho các trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia mạng lưới quốc tế, thu hút nguồn lực, kinh nghiệm từ nước ngoài.

​