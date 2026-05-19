Trung Quốc chuyển 10.000 mặt hàng cứu trợ tới khu bị động đất ở Quảng Tây

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc ngày 18/5 cho biết các cơ quan chức năng của nước này đã chuyển 10.000 mặt hàng cứu trợ tới Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nhằm hỗ trợ công tác ứng phó khẩn cấp và tái định cư cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất và lũ lụt.

Số hàng cứu trợ trên gồm lều bạt, giường gấp, chăn mỏng, bàn ghế gấp và nhiều vật dụng thiết yếu khác.

Trung Quốc triển khai hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ nói trên sau trận động đất có độ lớn 5,2 xảy ra tại thành phố Liễu Châu thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc đầu giờ sáng 18/5 theo giờ địa phương.

Theo cơ quan cứu trợ động đất địa phương, tính đến 11h10 cùng ngày, lực lượng chức năng xác nhận 2 người thiệt mạng do mắc kẹt trong động đất, trong khi một cụ ông 91 tuổi đã được giải cứu.

Bên cạnh đó, nhiều khu vực tại địa phương này cũng đang hứng chịu mưa lớn và ngập lụt. Vì vậy, các mặt hàng trên sẽ được sử dụng để hỗ trợ công tác sơ tán, tái định cư và cứu trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, mưa lớn và lũ lụt cũng đang ảnh hưởng nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Ngày 18/5, Ban Chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia của Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp ở mức độ 4 đối với tình trạng lũ lụt tại hai địa phương Hồ Nam và Quảng Tây.

Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp và cảnh báo gồm 4 cấp độ đối với thiên tai và lũ lụt, trong đó cấp độ 1 là mức nghiêm trọng nhất./.

Động đất ở Trung Quốc gây rung lắc ở Hà Nội Tại Hà Nội, cư dân ở nhiều tòa chung cư trên địa bàn Hà Nội cảm nhận rõ độ rung lắc do dư chấn từ động đất tại Trung Quốc ngày 18/5.

