Thời tiết ngày 21/5: Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/5, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ).

Ngoài ra, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do đó, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường của Lai Châu, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh.

Từ đêm 21/5, mưa lớn diện rộng trên khu vực miền Bắc có khả năng kết thúc.

Trên biển, ngày và đêm 21/5, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày 21/5:

Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Nhiều mây, ban ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Khu vực phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) nhiều mây, ban ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, khu vực phía Nam có mây, ngày nắng, một số nơi nắng nóng; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi vượt 35 độ C.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ

- Trời có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ

- Xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Ban ngày có mưa, mưa vừa và dông; đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Về chiều và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

9 tỉnh Bắc Bộ đề phòng lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, ngày 20/5, khu vực các tỉnh Bắc Bộ có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 15-40mm, có nơi trên 70mm.