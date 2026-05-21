Quảng Trị: Doanh nghiệp khai thác đá khắc phục ô nhiễm sau phản ánh của TTXVN

Sau phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về tình trạng ô nhiễm môi trường, rung chấn và nguy cơ mất an toàn do hoạt động khai thác đá tại xã Tuyên Bình (Quảng Trị), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục, giảm ảnh hưởng đến khu dân cư và hoạt động sản xuất của người dân địa phương.

Theo báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Bình, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh cho biết đã thực hiện hàng loạt giải pháp theo yêu cầu của đoàn kiểm tra địa phương sau đợt kiểm tra ngày 22/4.

Ông Đồng Minh Lực, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh, cho biết doanh nghiệp đã thuê đơn vị chuyên môn cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở, đồng thời hoàn thành việc thu dọn đá ven bờ sông trước thời hạn cam kết.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đầu tư thêm xe tưới nước dung tích 8m3, khoan thêm giếng và tăng tần suất phun ẩm tại khu vực xay nghiền cũng như trên các tuyến đường vận chuyển nhằm hạn chế phát tán bụi.

Đồng thời, doanh nghiệp đặt mua hệ thống phun sương dập bụi và điều chỉnh phương án nổ mìn theo hướng giảm rung chấn, không nổ mìn khi có gió mạnh thổi vào khu dân cư.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh đã thuê đơn vị chuyên môn cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở, đồng thời hoàn thành việc thu dọn đá ven bờ sông trước thời hạn cam kết. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Theo ông Đồng Minh Lực, việc nổ mìn hiện được thực hiện bằng kíp visai định hướng để giảm tác động rung chấn; lượng thuốc nổ cũng được điều chỉnh phù hợp với từng tầng đá. Hai đơn vị khai thác trong khu vực đã lập nhóm thông tin trên nền tảng Zalo để phối hợp thời gian nổ mìn xen kẽ, tránh cộng hưởng rung động.

Đặc biệt, ngoài các biện pháp kỹ thuật, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh cũng đã gặp gỡ, hoàn thành chi trả hỗ trợ hoa màu cho người dân thôn Mã Thượng (xã Tuyên Phú) và thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến môi trường theo cam kết với địa phương.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh triển khai nhiều biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, giảm ảnh hưởng đến khu dân cư và hoạt động sản xuất của người dân. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ông Hoàng Văn Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Bình cho biết chính quyền địa phương ghi nhận doanh nghiệp đã có động thái tích cực trong việc khắc phục các tồn tại sau phản ánh của TTXVN và yêu cầu của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, địa phương sẽ tiếp tục giám sát chặt việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, đặc biệt trong hoạt động nổ mìn, vận chuyển vật liệu và kiểm soát bụi.

Theo ông Hoàng Văn Phúc, quan điểm của địa phương là tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phải bảo đảm an toàn môi trường, đời sống người dân và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật.

Trước đó, TTXVN đã có bài phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác tại hai mỏ đá ở xã Tuyên Bình (Quảng Trị), với nhiều ý kiến người dân bức xúc về bụi phủ dày nhà cửa, cây trồng, rung chấn khi nổ mìn và nguy cơ sạt lở ven sông.

Ngay sau phản ánh của TTXVN, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp liên quan tạm dừng nổ mìn để rà soát, khắc phục các tồn tại về môi trường; đồng thời giao các sở, ngành và địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm./.

