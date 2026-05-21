Thanh Hóa: Sạt lở tại mỏ khai thác đá làm 1 người chết, 2 người chưa tìm thấy

Sáng 21/5, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, khoảng 17 giờ ngày 20/5/2026, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn (xã Cẩm Tú) đã xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng làm 1 người chết và 2 người chưa tìm thấy.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, Lò Văn Thời (sinh năm 1986); Lò Văn Quý (sinh năm 1989) và Nguyễn Văn Ngay (sinh năm 1988), cùng trú tại tỉnh Lào Cai, đang lao động tại khu vực chân núi đá thì bất ngờ khối lượng lớn đất, đá từ trên núi sạt lở xuống. Hậu quả, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 người chưa tìm thấy.

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; cấp uỷ, chính quyền địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực cùng nhiều phương tiện, máy móc chuyên dụng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, trong đó có việc sử dụng cả chó nghiệp vụ, flycam, máy dò nguồn nhiệt hồng ngoại để khẩn trương tiếp cận hiện trường, tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các lực lượng tập trung cao độ cho công tác cứu nạn, cứu hộ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong thời gian sớm nhất, đồng thời phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ trong điều kiện hiện trường vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở./.

