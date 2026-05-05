Làm rõ thông tin “đổ thải” tại công trường đê ngầm Cửa Đại

Dự án chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An, ở phường Hội An Đông (thành phố Đà Nẵng) đang bước vào giai đoạn cao điểm thi công, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão 2026.

Trước phản ánh của dư luận về tình trạng máy múc đá hộc trên các sà lan thả xuống vị trí thi công tuyến đê ngầm có lẫn nhiều bụi đá và đất, nhìn từ phía bờ ra giống như đổ chất “xả thải” xuống biển, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và khẳng định không có việc nhà thầu thi công đổ xà bần xuống biển.

Tuy nhiên lực lượng chức năng yêu cầu nhà thầu thi công tăng cường công tác vệ sinh sà lan, không để phát tán vật liệu, bùn đất ra môi trường khi thi công.

Ngày 5/5, lãnh đạo phường Hội An Đông đã cùng phóng viên TTXVN trực tiếp đi canô ra công trường thi công tuyến đê ngầm chắn sóng cách phía bờ biển vài trăm mét để kiểm tra tiến độ thi công, cũng như công tác vệ sinh môi trường trên các sà lan chứa vật liệu đá hộc.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy đơn vị nhà thầu đã áp dụng vòi nước để xịt lên vật liệu đá hộc trên sà lan để hạn chế phát tán bụi đá bay lên khi máy xúc múc đá thả xuống biển. Đồng thời, lượng đất phát sinh bám vào đá trên sà lan cũng được thu gom mang vào đất liền.

Công nhân dùng vòi nước để xịt lên vật liệu đá hộc trên sà lan để hạn chế phát tán bụi đá bay lên khi máy xúc múc đá thả xuống biển. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Bước vào mùa Hè, khi mặt biển lặng, mỗi ngày trên công trường thi công dự án đê ngầm chắn sóng ở biển Cửa Đại có khoảng 10 sà lan cùng nhiều phương tiện, máy móc và nhân lực làm việc liên tục.

Hiện tại, mỗi ngày có hàng nghìn mét khối đá được vận chuyển tập kết ra vị trí ngoài biển để phục vụ thi công để tăng tốc tiến độ phấn đấu hoàn thành hạng mục này trong tháng 9/2026.

Theo đơn vị thi công, thời gian tới, còn khoảng hơn 200.000m3 vật liệu đá, chưa bao gồm các cấu kiện bêtông đúc sẵn sẽ được vận chuyển đến để phục vụ hoàn thành dự án.

Ông Nguyễn Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Hội An Đông, cho biết đây là dự án thích ứng với biến đổi khí hậu rất quan trọng, vừa góp phần tái tạo bãi biển Cửa Đại, khắc phục tình trạng xói lở phức tạp xảy ra nhiều năm, vừa tạo ổn định sinh kế cho người dân nên việc dư luận và nhân dân quan tâm đến sự việc này là đương nhiên.

Ở góc độ chính quyền địa phương nơi triển khai dự án này, ngay khi có thông tin phản ánh, lãnh đạo phường đã phối hợp với các ngành chức năng ra kiểm tra tại công trường và đến nay, đơn vị thi công đã cầu thị tiếp thu các kiến nghị của cơ quan chức năng để hoàn thiện quy trình tổ chức thi công vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo môi trường theo quy định.

Thi công tuyến đê ngầm giảm sóng ngoài khơi biển Cửa Đại, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa Đại (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng), từ khi triển khai dự án chống sạt lở bờ biển Cửa Đại, đơn vị đã quán triệt cho cán bộ chiến sỹ làm trực tiếp công tác tại Trạm Biên phòng, phải làm tốt công tác quản lý chặt chẽ phương tiện cũng như người lao động ra vào công trường, cũng như kiểm tra kỹ các hóa đơn liên quan đến nguồn gốc xuất xứ vật liệu xây dựng để thi công tuyến đê ngầm này.

Trung tá Văn Thanh Lộc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại, cho biết ngày 2/5 khi có thông tin trên mạng xã hội liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo đơn vị đã triển khai phối hợp cùng với lực lượng Công an ra kiểm tra.

Kết quả cho thấy trên phương tiện thể hiện là có đá hộc lớn, không có vật liệu xà bần như là thông tin nghi vấn ở trên mạng.

Hiện nay, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã yêu cầu chủ đầu tư cũng như là nhà thầu thi công làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Cụ thể, đối với việc hút cát tạo bãi đơn vị thi công phải làm những biển cảnh báo để người dân và du khách khi đi tắm biển biết.

Đối với những sà lan chở đá phải chấp hành nghiêm các quy định về thi công cũng như an toàn về giao thông đường thủy.

Trước đó, chiều 2/5, Ủy ban Nhân dân phường Hội An Đông nhận được phản ánh của du khách và người dân tổ dân phố Phước Tân từ mạng xã hội về việc: “Có tình trạng đổ vật liệu xây dựng xuống biển nhưng không rõ mục đích là xả thải, lấn biển hay xây kè chống xâm thực và có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, cũng như mỹ quan du lịch tại khu vực bãi tắm Cửa Đại.”

Để xác minh vụ việc, Ủy ban Nhân dân phường Hội An Đông đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Đại tổ chức kiểm tra thực tế thi công của dự án vào chiều cùng ngày và tiến hành lập biên bản ghi nhận tình hình hoạt động thi công tại hiện trường.

Máy múc thả đá hộc trên sà lan xuống biển để thi công tuyến đê ngầm giảm sóng ở khu vực ngoài khơi biển Cửa Đại, thành phố Đà Nẵng trong ngày 5/5. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Qua kiểm tra thực tế tại các sà lan đang hoạt động nhận thấy vật liệu trên sà lan chủ yếu là đá hộc phục vụ thi công đê ngầm. Lớp dưới sàn sà lan có một lượng nhỏ đá vụn do vỡ ra từ các khối đá lớn trong quá trình vận chuyển, cùng với một số bột đá và bụi đất bám trên bề mặt sà lan.

Nguồn vật liệu đá được cấp lên sà lan vận chuyển tới công trình là từ cảng Kỳ Hà và cảng Dung Quất. Đá vận chuyển tới công trình được đưa vào vị trí thi công bằng máy múc, kết hợp với thợ lặn xếp đá dưới nước.

Trong quá trình thi công đá từ công tác vận chuyển, đổ đá lên phương tiện và bốc xúc sẽ tạo ra các mảng vụn đá, bột đá tích tụ dưới đáy sà lan, việc này dẫn đến khi xúc đá đến lớp sát đáy sà lan sẽ kéo theo lớp đá vụn và bột.

Sau khi thực hiện việc thả đá xong thì sẽ đưa các sà lan vào bến để vệ sinh và tiếp tục trung chuyển chuyến mới. Các chuyến vận chuyển đá đều được thông báo và được kiểm soát của Cảng vụ và Biên phòng nơi xuất bến và cập bến, gồm Cảng vụ và Biên phòng Trạm Kỳ Hà, Cảng vụ và Biên phòng Cảng Dung Quất, Cảng vụ và Biên phòng Trạm kiểm soát Cửa Đại.

Qua làm việc, Công an phường Hội An Đông và Đồn Biên phòng Cửa Đại đã lập biên bản yêu cầu đơn vị thi công nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về thi công dự án theo hồ sơ thiết kế và phương án thi công được duyệt, quy định về bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt; tuyệt đối không xả thải xuống biển dưới mọi hình thức; thực hiện thu gom, vệ sinh sạch sẽ các sà lan, phương tiện trước khi di chuyển, không để phát tán vật liệu, bùn đất ra môi trường.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An” có tổng mức đầu tư 42 triệu euro, tương đương hơn 982 tỷ đồng, do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Liên minh châu Âu (EU) tài trợ đang được triển khai với chiều dài gần 3,4km; trong đó tuyến đê ngầm giảm sóng có tổng chiều dài hơn 2km được làm ngắt quãng./.

