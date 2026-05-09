Quảng Ngãi lấy mẫu kiểm tra khí thải đối với Nhà máy viên nén Wood Pellets

Ngày 9/5, trao đổi với phóng viên TTXVN, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất Nguyễn Hải Trường, cho biết Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc môi trường (EMC, đơn vị trực thuộc ban) đã phối hợp với Phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn tiến hành lấy mẫu, phân tích môi trường tại các ống khói xả khí thải sau hệ thống xử lý tại Nhà máy viên nén (Wood Pellets) do Công ty cổ phần Năng lượng Sáng tạo Á Châu làm chủ đầu tư.

Việc lấy mẫu khí thải tại Nhà máy viên nén Wood Pellets được thực hiện tại 3 thời điểm khác nhau có sự chứng kiến của lãnh đạo Công ty cổ phần Năng lượng Sáng tạo Á Châu và đại diện người dân thôn Trung An. Hiện lực lượng chức năng đã lấy hai mẫu tại nhà máy, riêng mẫu thứ ba sẽ lấy vào ngày 15/5 trên cơ sở kế hoạch vận hành của nhà máy.

Tại thời điểm lấy mẫu, nhà máy hoạt động bình thường khoảng 75-80% công suất thiết kế. Trên cơ sở kết quả phân tích mẫu, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất sẽ phúc đáp bằng văn bản để Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn công bố kết quả cho nhân dân bằng văn bản.

Trường hợp mẫu khí thải vượt quy chuẩn xả thải theo quy định, Ban Quản lý sẽ đề nghị cơ quan chức năng tiến hành quy trình xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cũng theo ông Nguyễn Hải Trường, Nhà máy viên nén Wood Pellets đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp Giấy phép môi trường số 132/GPMT-UBND ngày 05/12/2025 trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 6214/TTr-SNNMT ngày 12/11/2025.

Vì vậy, sau khi có kết quả phân tích mẫu khí thải công nghiệp, Ban Quản lý cũng sẽ đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở Giấy phép môi trường được cấp tổ chức kiểm tra, giám sát các công trình xử lý môi trường theo đúng Giấy phép môi trường được cấp.

Đồng thời, trong thời gian tới, Ban Quản lý sẽ chỉ đạo Phòng chuyên môn tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình hoạt động, xả thải của nhà máy để kịp thời thông báo đến các cơ quan có chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất không báo trước để lấy mẫu khí thải công nghiệp, trường hợp vượt quy chuẩn thì kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ngoài lấy mẫu tại Nhà máy viên nén Wood Pellets, Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc môi trường (EMC) cũng sẽ tiến hành lấy mẫu tại ống khói xả khí thải tại Công ty TNHH lâm sản Bình An Phú.

Trước đó, ngày 8/5, Thông tấn xã Việt Nam có bài viết: Quảng Ngãi khói bụi từ nhà máy viên nén sinh khối “bủa vây” khu dân cư.

Nội dung bài viết phản ánh từ nhiều năm nay, người dân thôn Trung An, xã Bình Sơn luôn phải hứng chịu ô nhiễm khói, bụi từ Nhà máy viên nén sinh khối Wood Pellets của Công ty cổ phần Năng lượng sáng tạo Á Châu làm chủ đầu tư. Nhà máy này được cấp phép xả thải khí với lưu lượng rất lớn, vào thời điểm nhà máy hoạt động với công suất cao, khói bụi bủa vây khiến môi trường khu dân cư Trung An sống gần nhà máy luôn trong tình trạng u ám./.

