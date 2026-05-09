Đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Phú Thọ và Thanh Hóa

Mưa lớn cục bộ tại khu vực các tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thắng Trung
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến 16 giờ 40 ngày 9/5, khu vực các tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Cao Dương, Dũng Tiến, Hợp Kim, Kim Bôi, Mường Vang, Tân Lạc, Toàn Thắng; Đại Đồng, Lạc Lương, Lạc Sơn, Mường Động, Mường Thàng, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Quyết Thắng, Thượng Cốc, Yên Phú, Yên Thủy (tỉnh Phú Thọ).

Đối với tỉnh Thanh Hóa gồm các xã, phường: Cẩm Thủy; Cẩm Thạch, Cẩm Vân, Ngọc Liên, Quý Lương; Bá Thước, Cẩm Tân, Cẩm Tú, Cổ Lũng, Điền Lư, Đồng Lương, Giao An, Hồi Xuân, Linh Sơn, Mường Mìn, Nam Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Sơn Điện, Tam Thanh, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thạch Quảng, Thành Vinh, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Thành, Văn Nho, Xuân Chinh, Yên Phú.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 1 giờ đến 10 giờ ngày 9/5, khu vực các tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Nuông Dăm 124,2 mm, Hợp Thanh 115,8 mm, Tử Lê 108,6 mm (Phú Thọ); Phúc Do 189,2 mm, Cẩm Thủy 115,2 mm, Lương Ngoại 112,2 mm (Thanh Hóa)... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 9/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất./.

(TTXVN/Vietnam+)
