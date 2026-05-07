Thanh Hóa: Tổng lực thu gom rác thải ở bãi biển Hải Tiến sau thông tin phản ánh

Sau phản ánh của người dân và báo chí về tình trạng bãi biển Hải Tiến xuất hiện nhiều gốc cây, thân tre, luồng, rác… gây nguy hiểm cho du khách tắm biển, ông Lê Duy Trọng - Trưởng phòng Kinh tế xã Hoằng Tiến (tỉnh Thanh Hóa) cho biết hiện chính quyền địa phương đang huy động nhân lực, phương tiện, máy móc tập trung dọn vệ sinh môi trường bãi biển Hải Tiến.

Sáng 7/5, trên bãi cát dọc bờ biển Hải Tiến, các công nhân công ty môi trường đang khẩn trương thu gom, tập kết cành cây, gốc cây lại thành các đống lớn trên bãi cát, sau đó các xe chuyên dụng vận chuyển đi xử lý.

Do lượng gốc cây, cành cây quá lớn, địa phương đã phải huy động thêm các phương tiện như máy múc, máy ủi để xử lý, thu gom, vận chuyển hàng trăm tấn củi, cành cây ra khỏi bãi biển. Tuy nhiên, do nhiều vị trí có gốc cây lớn bị chôn sâu dưới cát hơn 2m nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Rác trên bãi biển đa phần là củi khô, lá cây, cành cây, có cả những khúc gỗ, gốc cây, cá biệt có những gốc cây lớn nguyên rễ dài khoảng 1-2m nằm dài trên bãi cát. Nhiều vị trí lượng gốc cây, cành cây tập trung dày đặc, nhiều cành sắc nhọn nhô cao trên bãi cát gây mất an toàn cho người dân và du khách.

Theo phản ánh của người dân địa phương, ban ngày người dân và du khách còn có thể nhìn thấy để tránh nhưng ban đêm khi du khách đi dạo, đặc biệt là trẻ nhỏ nô đùa trên cát, thì nguy cơ tai nạn rất cao, nhất là khi thủy triều lên, toàn bộ “bãi chông” chìm trong nước càng nguy hiểm hơn.

Lý giải về việc những ngày gần đây, trên bãi cát dọc bờ biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến) xuất hiện nhiều củi khô, rễ cây, cành cây, khúc gỗ mục, thân tre luồng... nằm ngổn ngang như bãi chiến trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, theo ông Lê Duy Trọng, những cành, gốc cây này đã xuất hiện từ sau các cơn bão xảy ra cuối năm 2025. Khi đó mưa lớn, sóng biển dâng cao, triều cường đã cuốn theo lượng rác lớn từ ngoài khơi và các cửa sông dạt vào bờ biển Hải Tiến.

Rác trên bãi biển đa phần là củi khô, lá cây, cành cây, có cả những khúc gỗ, gốc cây, cá biệt có những cây lớn nguyên rễ dài khoảng 1-2m nằm dài trên bãi cát. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Ngay sau khi bão tan, chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng, phương tiện dọn dẹp và đưa đi xử lý một lượng lớn rác là các cành cây, rễ cây do bão cuốn vào ngay từ thời điểm đó. Tuy nhiên, có thể vẫn còn 1 số lượng cành cây, gốc cây đã bị vùi sâu dưới cát, nay thủy triều lên xuống nhiều lần cuốn trôi lượng cát hiện có nên mới trồi lên.

"Để đảm bảo an toàn cho du khách, Ủy ban Nhân dân xã Hoằng Tiến đã kêu gọi người dân và du khách không nên tắm biển, dạo biển trong những ngày này. Địa phương đang huy động nhân lực, phương tiện cơ giới để đào, múc toàn bộ số gốc cây, cành cây này để trả lại sự sạch sẽ cho bãi biển Hải Tiến trong một vài ngày tới,” ông Lê Duy Trọng cho hay.

Bãi biển Hải Tiến nằm trên địa bàn 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh (tỉnh Thanh Hóa). Nhờ bãi biển đẹp, được đầu tư đồng bộ, biển Hải Tiến là một trong những điểm đến hấp dẫn với du khách mỗi dịp hè về.

Năm 2026, du lịch Hải Tiến đặt mục tiêu đón 2,3 triệu lượt khách, doanh thu 4.700 tỷ đồng./.

