Thanh Hóa: Công trình gác canh hình bàn tay ở biển Hải Tiến có nguy cơ đổ sụp

Do ảnh hưởng của bão số 5 và các đợt mưa bão, triều cường trước đó, khu vực bờ biển các xã Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến cũ (nay là xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện hiện tượng xâm thực và sạt lở bờ biển.

Trong số đó, công trình 5 bàn tay khổng lồ dọc bờ biển Hải Tiến bị xô nghiêng, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, gây mất an toàn cho người dân và du khách.

Liên quan đến sự việc này, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Hoằng Tiến cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được sự việc và đang bàn phương án xử lý. Phương án dự kiến là phá dỡ, di dời công trình ra khỏi vị trí bãi biển, tránh nguy hiểm cho người dân và du khách.

Việc xử lý sẽ được triển khai sau khi có sự thống nhất với các đơn vị liên quan. Hiện tại, chính quyền địa phương đã tổ chức cắm biển cảnh báo người dân và khách du lịch không tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Trước đó, vào năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Hoằng Hóa (cũ) đã đầu tư 10 tỷ đồng để thực hiện Dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường giao thông ven biển các xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh có chiều dài 1,1 km, với các hạng mục như: đầu tư hệ thống ánh sáng trang trí dọc theo tuyến đường, thảm tăng cường bêtông nhựa mặt đường, hình thành tuyến phố du lịch, phố đi bộ dọc theo bờ biển...

Trong số đó điểm nhấn là 5 gác canh đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển kết hợp phục vụ du khách tham quan check-in. Gác canh được thiết kế theo hình dáng bàn tay 5 ngón, mỗi cánh tay cao hơn 4m (tính từ chân đế), mỗi cánh tay cách nhau vài trăm mét.

Phần bàn tay được đúc bằng ximăng cốt thép, phần trụ được xây bằng gạch, đế bằng bê tông với vốn đầu tư hơn 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện.

Sau hơn 2 năm đưa vào sử dụng, trước tác động của bão gió, triều cường và nhất là sau bão số 5, công trình gác canh 5 bàn tay khổng lồ tại bãi biển Hải Tiến bị sóng đánh nghiêng ngả, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ghi nhận của của phóng viên tại khu vực trên cho thấy chân đế bêtông của công trình bị bật khỏi đầu móng cọc, để lộ sắt thép bên trong. Từng được xem là điểm nhấn thu hút du khách cũng như tạo thêm những nét mới cho không gian biển Hải Tiến, đến nay công trình này lại trở thành nỗi lo thường trực, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Ngoài công trình 5 gác canh trên bãi biển nói trên, tuyến kè chắn sóng khu du lịch biển Hải Tiến dài hơn 3 km được đầu tư nâng cấp trước đó cũng đã bị sạt lở, hư hỏng nhiều vị trí.

Bên cạnh đó, một số điểm sụt, lún mặt bờ kè, gây nứt, xô nghiêng bờ kè với chiều dài khoảng 300m, ảnh hưởng đến an toàn của toàn bộ tuyến kè (công trình phòng chống thiên tai), đường giao thông sát bờ kè.

Với tình trạng triều cường, có sóng lớn và đang vào thời điểm cao điểm mùa mưa bão năm 2025, thì nguy cơ sụp đổ bờ kè tại các vị trí nêu trên có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Ủy ban Nhân dân xã Hoằng Tiến đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra để xem xét công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ kè xã Hoằng Tiến nhằm nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, du khách và tài sản của các tổ chức, cá nhân trong khu vực./.

