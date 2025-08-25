Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền khu vực kè chống xói lở bờ sông Tiền thuộc thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự (nay là xã Thường Phước), tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền khu vực kè Thường Thới Tiền với diễn biến và phạm vi như sau: Vào ngày 8/8/2025 và ngày 12/8/2025, tại khu vực kè Thường Thới Tiền (đoạn kè dài gần 2.800m) đã xảy ra sạt lở, sụp lún 4 điểm với tổng chiều dài khoảng 350m.

Tình hình sạt lở, sụp lún diễn biến hết sức phức tạp và khó lường đã uy hiếp trực tiếp đến an toàn công trình phòng chống thiên tai, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hoạt động sản xuất của nhà máy chế biến trái cây Nova Thabico và giao thông đi lại của người dân.

Ngoài ra, khu vực kè còn lại với chiều dài khoảng 2.450 m cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, có thể xảy ra sụp lún, sạt lở bất cứ lúc nào.

Tỉnh Đồng Tháp triển khai các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra.

Ngành chức năng và chính quyền địa phương tổ chức xử lý khẩn cấp đoạn bị sạt lở, sụp lún nghiêm trọng và các khu vực lân cận bị ảnh hưởng, cắm biển báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm.

Mặt khác, tiếp tục theo dõi sát diễn biến sạt lở, sụp lún, triển khai ngay các giải pháp, phương án hỗ trợ doanh nghiệp, người dân di dời tài sản, vật dụng khi phát hiện nguy cơ sạt lở, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và hạn chế tối đa thiệt hại tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá nguy cơ xảy ra tình huống nguy hiểm tại các vị trí xung yếu trên toàn tuyến kè; chủ động tham vấn ý kiến đơn vị chuyên môn, chuyên gia tư vấn khẩn trương triển khai những biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn sạt lở, sụp lún phát sinh trong thời gian chờ triển khai các giải pháp xử lý căn cơ. Ngoài ra, thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng sạt lở để người dân biết, chủ động phòng tránh; đồng thời, nghiêm cấm phương tiện giao thông bộ qua lại trong khu vực.

Về tổ chức thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá nguy cơ xảy ra tình huống nguy hiểm tại các vị trí xung yếu trên toàn tuyến kè; chủ động tham vấn ý kiến đơn vị chuyên môn, chuyên gia tư vấn khẩn trương xác định nguyên nhân để triển khai biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn sạt lở, sụp lún phát sinh trong thời gian chờ trì giải pháp xử lý căn cơ.

Cùng đó, sở tăng cường, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thường Phước theo dõi diễn biến sạt lở, sụp lún trên toàn tuyến; tham vấn ý kiến đơn vị chuyên môn đánh giá nguy cơ xảy ra tình huống nguy hiểm tại các vị trí yếu; triển khai biện pháp cần thiết nhằm hạn chế sạt lở phát sinh; đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành báo cáo đánh giá và đề xuất phương án xử lý căn cơ khắc phục sụp lún, sạt lở kè Thường Thới Tiền đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định, hiệu quả, tiết kiệm; báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Ủy ban Nhân dân xã Thường Phước được giao nhiệm vụ cử lực lượng ứng trực thường trực theo dõi sát diễn biến tình hình sạt lở, sụp lún; hỗ trợ tháo dỡ, di dời các hạng mục công trình trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; lắp đặt biển nghiêm cấm các phương tiện, người dân qua lại trong khu vực, đảm bảo phương châm “bốn tại chỗ” trước mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Kè Thường Thới Tiền thuộc Dự án “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mekong mở rộng”, tổng chiều dài 4.065 m, chia làm 3 giai đoạn với kinh phí hàng trăm tỷ đồng; trong đó, giai đoạn 1 dài 2.765 m, hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng tháng 3/2017; giai đoạn 2 dài 460 m và giai đoạn 3 dài 840 m, cùng hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 10/2019./.

Quân đội sẵn sàng cử lực lượng và flycam khảo sát khu vực xung yếu, sạt lở Viettel sẵn sàng cử lực lượng, phương tiện (flycam) phối hợp với các Quân khu 3, 4, 5 hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, sạt lở do bão số 5 gây ra.