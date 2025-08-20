Sạt lở lan rộng ở Vĩnh Long, nhiều công trình thủy lợi hư hại nặng

Theo kết quả khảo sát từ Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên khoáng sản tỉnh Vĩnh Long, hiện nay trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều điểm, tuyến bờ sông, bờ biển, đê bao bị sạt lở và nhiều công trình thủy lợi bị lún sụp.

Nguyên nhân chủ yếu do tác động thay đổi của môi trường, biến đổi khí hậu, thay đổi dòng chảy, triều cường gây ảnh hưởng lớn đến nhiều cơ sở hạ tầng, giao thông và đời sống, sản xuất của người dân.

Tại địa bàn xã Quới Thiện, qua khảo sát hiện đã có hàng chục điểm sạt lở đê bao bờ sông, công trình thủy lợi tại các ấp: Thông Lưu, Rạch Vọp, Rạch Sâu, Thái An, Thanh Bình với chiều dài từ 8-65 m, xâm thực sâu vào đất liền ít nhất 2 m.

Cụ thể, tại ấp Thông Lưu sạt lở tuyến đê sông Bang Tra, dài 65m, mặt rộng 2m; ấp Thái An xảy ra 07 điểm sạt lở đê bao sông Bang Tra chiều dài từ 8m-53m, mặt rộng các điểm sạt lở sâu vào đất liền khoảng 2m; tại ấp Thanh Bình, cống thủy lợi Rạch Chiêm trên tuyến đê Sông Bang Tra bị sụp đổ bê tông tường cánh mặt ngoài, nước chảy xói mòn vào bên trong chiều dài 21m; tại ấp Rạch Vọp, cống thủy lợi kiên cố bị sụp bê tông tường cánh nước chảy xói mòn vào bên trong; tại ấp Rạch Sâu, cống kiên cố hóa trên tuyến đê Sông Bang Tra sụp bê tông tường cánh mặt ngoài nước chảy xói mòn vào bên trong.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quới Thiện Nguyễn Phú Quốc, trên địa bàn xã còn có đoạn đê bao sạt lở tại tuyến Cổ Chiên trên địa bàn ấp Rạch Sâu, xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long, chiều dài sạt lở khoảng 100 m, sạt lở sâu vào đất liền khoảng 6-8 m, ảnh hưởng tuyến đường giao thông của các hộ dân trong khu vực.

Đoạn sạt lở này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long công bố tình huống khẩn cấp tại quyết định số 2353/QĐ-UBND, ngày 15/11/2024 nhưng đến nay chưa được gia cố khắc phục.

Đoạn sạt lở bờ sông Bang Tra, khu vực ấp Rạch Vọp, xã Quới Thiện. (Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN)

Tại xã Lưu Nghiệp Anh, đang khắc phục đoạn sạt lở và vỡ 15 m đê bao Nam Rạch Trà Cú, nằm trên khu vực ấp Long Hưng, xảy ra trong đợt mưa lớn nhiều ngày, kết hợp gió mạnh, thủy triều dâng vào trung tuần tháng 7/2025.

Sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của 27 hộ dân, gây thiệt hại ước tính khoảng 12 tỷ đồng; trong đó, ảnh hưởng 16 ha vùng trồng dừa, mía, cây ăn trái và nuôi thủy sản.

Ông Huỳnh Văn Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lưu Nghiệp Anh cho biết, Ủy ban Nhân dân xã đã tiến hành cắm biển cảnh báo người dân, xe cơ giới lưu thông khu vực này và gia cố khắc phục.

Đồng thời, địa phương kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành liên quan cho chủ trương thực hiện công bố tình huống khẩn cấp công trình đê bao Nam Rạch Trà Cú và xem xét bố trí nguồn vốn thực hiện xây dựng công trình chống sạt lở đoạn vỡ đê bao này.

Trước tình hình sạt lở đang diễn ra ngày phức tạp trên địa bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa chỉ đạo ngành chức năng và địa phương khẩn trương sớm triển khai các biện pháp khắc phục nhanh nhất các khu vực sạt lở để bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã nhanh chóng tổ chức lực lượng thường xuyên khảo sát, kiểm tra các tuyến đê bao, bờ sông, bờ biển trên địa bàn và có phương án huy động lực lượng tại chỗ để gia cố, kịp thời khắc phục nhanh khi có điểm sạt lở mới, tránh gây hậu quả nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát, công bố tình trạng thiên tai, nếu đủ tiêu chí, điều kiện tiến hành công bố tình huống khẩn cấp sạt lở để tỉnh bố trí ngân sách dự phòng thực hiện giải pháp công trình; sử nguồn kinh phí từ Quỹ Phòng chống thiên tai để khẩn trương gia cố đê bao bị sạt lở nghiêm trọng để bảo vệ an toàn cây trồng, vật nuôi, tài sản và tính mạng người dân./.

Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở nghiêm trọng tại xã Na Mèo Cơn bão số 3 gây mưa lớn kéo dài đã làm bờ hữu suối Son bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 100m, trong đó khoảng 28m đã sạt lở hoàn toàn cùng với nhiều vết nứt lớn tại các khu vực lân cận.