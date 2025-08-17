Nghệ An: Sạt lở khiến quốc lộ 16 bị chia cắt, giao thông tê liệt

Chiều ngày 17/8, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài xảy ra trong các ngày 16 và ngày 17/8 khiến quốc lộ 16 qua địa bàn vừa thông tuyến tạm thời được ít ngày nay lại bị sạt lở, sụt trượt mạnh tại bản Xói Voi và Huồi Tố 1 khiến tuyến quốc lộ 16 từ xã Tri Lễ đi sang xã Nhôn Mai bị chia cắt, giao thông tê liệt hoàn toàn.

Ngoài ra, tuyến quốc lộ 16 cung đường từ xã Mỹ Lý đi vào xã Nhôn Mai cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, chia cắt gây khó khăn đối với việc lưu thông của các loại phương tiện.

Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không di chuyển trên cung đường vào thời điểm khi trời mưa lớn bởi tiềm ẩn rủi ro, mất an toàn rất cao.

Theo khảo sát của chính quyền địa phương và Hạt quản lý đường bộ các xã Tri Lễ, Nhôn Mai, ảnh hưởng của mưa lớn và lũ ống, lũ quét xảy ra vào cuối tháng 7/2025 vừa qua, tuyến quốc lộ 16 huyết mạch nối địa bàn nhiều xã miền núi, vùng cao phía Tây tỉnh Nghệ An xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở đất đá, cây rừng; sụt trượt ta-luy âm, lở vách núi quy mô lớn gây chia cắt tuyến đường vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Riêng cung đường từ xã Tri Lễ đi xã Nhôn Mai sang xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) xuất hiện hơn 30 điểm sạt lở, sụt trượt lớn.

Hơn 3 tuần qua sau khi lũ dữ đi qua, dù lực lượng chức năng luôn cắt cử lực lượng túc trực dọn dẹp, san ủi để tạm thông tuyến một làn đường qua các điểm sạt lở, sụt trượt. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở, sụt trượt trên tuyến đường này vẫn ở mức nguy cơ rất cao, đặc biệt khi trời có mưa lớn.

Đơn cử như điểm sạt lở quy mô lớn trên quốc lộ 16 đoạn thuộc bản Huồi Cọ (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An). Tại đây, một lượng lớn đất và nhiều tảng đá kích thước lớn từ trên núi lăn xuống vẫn còn nằm ngổn ngang trên mặt đường.

Mặt đường quốc lộ 16 và hạ tầng giao thông bị tàn phá nghiêm trọng tại điểm sạt lở vách núi và ta-luy âm đoạn qua địa bàn bản Xói Voi (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Cơ quan chức năng san ủi đất đá nhưng giao thông qua đây chỉ lưu thông được một làn với khoảng không gian rất hẹp. Đặc biệt, nguy cơ tiếp diễn sạt lở tại đây đang ở mức rất cao bởi phía trên lưng núi có nhiều tảng đá lớn có thể lăn xuống đường bất kỳ lúc nào nếu đất sạt lở, sụt trượt.

Ở điểm sạt lở trên quốc lộ 16 tại bản Xói Voi (xã Nhôn Mai), tình trạng sạt lở đã gây đổ sập ta-luy âm suốt chiều dài hàng chục mét, hạ tầng giao thông tại đây đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đã phải san ủi, mở rộng lòng đường vào vách ta-luy dương để tạm thông tuyến một làn xe. Nguy cơ sạt lở, đá lăn qua điểm sạt lở vẫn ở mức cao.

Ngoài ra, quốc lộ 16 đoạn qua các bản Thằm Thẩm, Có Hạ, Xói Voi, Huồi Tố 1, Na Lợt, Na Hỷ... của xã Nhôn Mai hiện có nhiều điểm sạt lở ta-luy âm, ta-luy dương có nguy cơ tiếp diễn khi có mưa lớn xảy ra và những cung sụt trượt quy mô lớn khiến mặt đường đã bị đứt gãy, nứt toác nham nhở, có xu hướng nghiêng lún về phía ta-luy âm, đổ xuống suối.

Nhiều điểm sạt lở, cung sụt trượt vách núi khác cũng đang chảy tràn bùn, đất nhão chiếm hết lòng đường gây chia cắt giao thông. Đơn cử như tại Km306+650, cung sạt trượt với hàng ngàn khối bùn nhão, đất đá và cây rừng trên núi liên tục chảy tràn xuống che lấp mặt đường trên chiều dài hàng chục mét khiến giao thông qua lại rất khó khăn, vất vả.

Lực lượng chức năng phải bố trí xe ủi, máy xúc để san ủi, giải phóng lượng bùn đất nhão để các phương tiện có thể tạm qua lại.

Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, trận lũ lịch sử cuối tháng 7 vừa qua khiến xã Nhôn Mai cô lập hoàn toàn nhiều ngày trong tình trạng điện mất, sóng điện thoại chập chờn, quốc lộ 16 từ các hướng Tri Lễ, Mỹ Lý sang Nhôn Mai bị sạt lở nghiêm trọng.

Toàn xã có hơn 270 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 73 căn bị lũ cuốn trôi, đổ sập, vùi lấp hoàn toàn, 20 nhà hư hỏng nặng, hơn 140 căn cần di dời khẩn cấp và 46 căn nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Nhiều công trình như nhà cộng đồng, trường mầm non, trường tiểu học; hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện lưới và viễn thông thiệt hại nghiêm trọng; hơn 80% diện tích lúa ruộng, lúa rẫy, ngô, sắn, các loại hoa màu và ao cá bị tàn phá, lũ cuốn trôi. Hàng ngàn gia súc, gia cầm cũng bị lũ cuốn trôi; một trường hợp tử vong do bị lũ cuốn trôi. Ước tổng thiệt hại khoảng hơn 700 tỷ đồng.

Cũng theo ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, quốc lộ 16 nối quốc lộ 48 với quốc lộ 7 đóng một vai trò rất quan trọng trong giao thông, thông thương hàng hóa, phát triển kinh tế đối với các địa bàn tuyến đường đi qua như xã Nhôn Mai, Mỹ Lý, Bắc Lý.

Đặc biệt, sau trận lũ vào cuối tháng 7 vừa qua, khi quốc lộ 16 được thông tuyến đã giúp các phương tiện của những đoàn thiện nguyện tiếp cận được địa bàn từ hướng lộ trình quốc lộ 48 để ủng hộ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân.

Tuy nhiên, hiện nay giao thông qua bản Xói Voi bị sạt lở, chưa thể thông tuyến trở lại, điều này gây khó khăn, trở ngại cho địa phương trong công tác khắc phục thiên tai lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống của người dân./.

