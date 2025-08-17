Đồng Tháp ứng phó sạt lở Kè Thường Thới Tiền

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 7 - 12/8/2025), công trình Kè Thường Thới Tiền thuộc xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp xảy ra 2 vụ sạt lở với tổng chiều dài gần 100m.

Trước diễn biến sạt lở, sụp lún bờ sông Tiền khu vực Kè Thường Thới Tiền, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân xã Thường Phước khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó sạt lở Kè Thường Thới Tiền.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân xã Thường Phước và các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát, đánh giá tình hình, cấp độ thiên tai, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định áp dụng các biện pháp ứng phó cần thiết để giảm thiểu thiệt hại theo đúng quy định pháp luật về Phòng chống thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá nguy cơ xảy ra tình huống nguy hiểm tại những vị trí xung yếu trên toàn tuyến kè, chủ động tham vấn ý kiến đơn vị chuyên môn, chuyên gia khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế sạt lở, sụp lún có thể phát sinh thêm trong thời gian chờ triển khai các giải pháp xử lý căn cơ.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ khảo sát, đánh giá, đề xuất phương án khắc phục sụp lún, sạt lở Kè Thường Thới Tiền.

Sở khẩn trương rà soát, tập hợp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan dự án kè này để sẵn sàng cung cấp cho các cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân sạt lở khi có yêu cầu.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, cơ quan quản lý đường thủy nội địa khu vực kiểm tra, lắp đặt các phao, biển cảnh báo phạm vi vùng nước, cấm các phương tiện thủy lưu thông hạn chế thấp nhất những tác động gây nguy cơ mất an toàn.

Sở Xây dựng nghiên cứu tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ sở pháp lý, quy trình, thủ tục, sự cần thiết để tổ chức giám định nguyên nhân sạt lở, sụp lún bờ sông Tiền thuộc khu vực Kè Thường Thới Tiền theo đúng quy định pháp luật về quản lý xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh nguồn kinh phí khắc phục sụp lún tạm thời và giải pháp căn cơ, lâu dài theo quy định pháp luật ngân sách và các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp làm việc các nhà thầu đang thi công dự án Kè An Lạc (phường Thường Lạc) sẵn sàng huy động nhân lực, vật tư, trang thiết bị tham gia, hỗ trợ xử lý khắc phục sạt lở, các tình huống khẩn cấp có thể phát sinh khi có yêu cầu của cấp thẩm quyền và cơ quan chuyên môn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Thường Phước chủ động giăng dây, lắp biển cấm khu vực nguy hiểm, biển hạn chế tải trọng lưu thông đường bộ, thắp đèn cảnh báo tại khu vực sụp lún; cử lực lượng ứng trực, phân luồng giao thông, nghiêm cấm không cho phương tiện thuỷ, bộ tiếp cận khu vực sụp lún; phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai biện pháp hạn chế sụp lún có thể phát sinh thêm, tăng cường theo dõi kịp thời báo cáo khi phát hiện yếu tố bất thường, nguy mất an toàn trên toàn tuyến.

Trước đó, ngày 7/8, Kè Thường Thới Tiền xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 40 m, làm hư hỏng hoàn toàn thân kè, mái taluy kè dài khoảng 40 m và gây sụp hoàn toàn vỉa hè dài 28 m, rộng 5 m.

Đến ngày 12/8, Kè Thường Thới Tiền tiếp tục xảy ra vụ sạt lở với chiều dài khoảng 55 m, làm hư hỏng toàn bộ mái taly kè khoảng 55 m; sụp lún vỉa hè và lan can kè dài khoảng 30 m, rộng 8 m và ăn sâu vào mặt đường nhựa khoảng 1,5 m./.

Đồng Tháp: Kè Thường Thới Tiền tiếp tục sạt lở nghiêm trọng Vụ sạt lở đã làm hư hỏng toàn bộ mái taly kè dài khoảng 55m; sụp lún vỉa hè và lan can kè với chiều dài khoảng 30m, rộng 8m và ăn sâu vào mặt đường nhựa khoảng 1,5m.