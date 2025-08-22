Đồng Tháp khởi công đoạn đường kết nối vùng biển Gò Công

Sáng 22/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công xây dựng Đường tỉnh 864 (đường dọc sông Tiền) đoạn từ xã Long Bình đến Đèn Đỏ.

Đây là tuyến đường ven sông Tiền kết nối với vùng biển Gò Công, một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp, chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-/9/2025).

Ông Trần Minh Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp cho biết công trình Đường tỉnh 864, đoạn từ Long Bình đến Đèn Đỏ thuộc dự án Đường tỉnh 864 (Đường dọc sông Tiền) đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 21/02/2022.

Công trình có điểm đầu tại Km4+680, thuộc địa phận xã Long Bình; điểm cuối giao với Đường tỉnh ĐT.862, thuộc địa phận xã Gò Công Đông.

Theo thiết kế công trình có chiều dài đoạn tuyến gần 15km, mặt đường láng nhựa rộng 11m, nền đường rộng 12m, đạt cấp III Đồng bằng.

Ngoài ra, trên tuyến đầu tư 2 cầu, gồm cầu Long Uông và cầu Vàm Kênh, mặt cầu rộng 12m; bố trí hệ thống cống thoát nước, an toàn giao thông đường bộ bảo đảm theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Phạm vi công trình được chia làm 2 đoạn, đoạn 1 từ Long Bình-Phước Trung; đoạn 2 từ Phước Trung đến Đèn Đỏ với tổng giá trị thực hiện khoảng 487 tỷ đồng.

Các nhà thầu gồm công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại xây dựng Thiên Thuận - Công ty cổ phần Xây dựng Tiền Giang, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại-Dịch vụ xây dựng Phước Hùng - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại-Dịch vụ xây dựng Minh Thái trúng thầu thi công.

Thời gian thi công dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang nhấn mạnh, việc đầu tư công trình Đường tỉnh 864 (đoạn từ Long Bình đến Đèn Đỏ) có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện tuyến đường bộ huyết mạch ven sông Tiền kết nối Đông-Tây từ Khu kinh tế biển Tân Thành-Mỹ Tho và kết nối đến khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước trong tương lai.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Dự án từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ kêu gọi đầu tư xây dựng các cảng biển; các khu đô thị và khu công nghiệp dọc sông Tiền tạo tiền thúc đẩy phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị các sở, ngành tỉnh liên quan và các địa phương có dự án đi qua cùng toàn thể bà con nhân dân trong vùng dự án tạo những điều kiện thuận lợi nhất đối với chủ đầu tư và nhà thầu thi công; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án cùng tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công triển khai thực hiện công trình đảm bảo an toàn lao động, chất lượng, đúng tiến độ, sớm đưa dự án vào vận hành hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Dự án Đường tỉnh 864, tỉnh Đồng Tháp được chia làm 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 (từ năm 2022-2027), dự án có tổng mức đầu tư 2.463 tỷ đồng gồm dự án thành phần 1 là 126 tỷ đồng và dự án thành phần 2 là 2.337 tỷ đồng.

Riêng giai đoạn 2 (2026-2030), dự kiến mời gọi đầu tư và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư đồng bộ toàn tuyến.

Giai đoạn 1, dự án có chiều dài tuyến khoảng 94,9km (xây dựng mới khoảng 21,8 km, nâng cấp mở rộng khoảng 24,6km, đường hiện hữu khoảng 48,5km); xây dựng mới các cầu, cống trên tuyến, tải trọng HL93; trong đó Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2 được chia làm 3 phân đoạn, từ Mỹ Tho đến đường tỉnh 877B và cầu Vàm Giồng (đã nghiệm thu đưa vào sử dụng); Long Bình-Đèn Đỏ; Đèn Đỏ-Tân Thành (đang tiến hành triển khai công tác giải phóng mặt bằng).

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang (nay là Đồng Tháp) đã triển khai thi công và hoàn thành đưa vào khai thác nhiều gói thầu trong dự án thành phần 2 thuộc Dự án Đường tỉnh 864, đoạn từ Quốc lộ 50 đến Đường tỉnh 877B và cầu Vàm Giồng, với tổng chiều dài khoảng 15,65km, mức đầu tư khoảng 647 tỷ đồng.

Thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục triển khai thi công đoạn từ Đèn Đỏ - Tân Thành thuộc dự án thành phần 2 của dự án Đường tỉnh 864 với tổng chiều dài khoảng 3,9km, hoàn thành trục đường ven sông Tiền từ phường Mỹ Tho gắn kết với vùng biển Gò Công.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, dự án Đường tỉnh 864 được đầu tư nhằm thúc đẩy liên kết giữa tỉnh Đồng Tháp với các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Qua đó, góp phần kết nối các vùng kinh tế trên địa bàn tỉnh, tạo nên sự thông suốt, đồng bộ và phát huy hơn nữa hiệu quả của mạng lưới giao thông hiện hữu, thúc đẩy phát triển liên kết vùng.

Đồng thời, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, du lịch, nuôi trồng thủy sản, góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế./.

